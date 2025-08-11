من البوابة إلى القمة… "ناريدو" يقهر المنافسين ويظفر بكأس "شيرجار"

شهد مضمار أسكوت لسباق الخيل، حيث تُصنع الأساطير وترتفع الأحلام، العديد من اللحظات الكبيرة، ولكن بالنسبة للهندي سوراج ناريدو، فإن مجرد الوصول إلى هناك كان بالفعل أمرًا مميزًا.
كان سراج، الفارس البطل الذي حقق أكثر من 2400 فوز على أرضه، يخوض أول ظهور له في كأس شيرجار المرموقة في دبي مع وعد في جيبه الخلفي، وحلم طويل الأمد في رأسه، وفخر أمة السباق على كتفيه.
قبل أيام، كان ناريدو قد تعهد بأنه إذا فاز بسباق، فسيؤدي حركة فرانكي ديتوري الشهيرة "النزول السريع"، التي خلّدها الإيطالي بعد الانتصارات الخاصة. لم تكن مجرد حيلة؛ بل كانت تكريمًا للنجم الذي ألهم فيلمه "السبعة العظماء" عام ١٩٩٦، سوراج، وهو صبي هندي، لمشاهدة هذا الإنجاز على شريط فيديو ليصبح فارسًا.
واعترف أيضًا بأنه لم يقم بهذه القفزة من قبل. قال: "كنت خائفًا بعض الشيء، لكنني كنت أعلم أنني مضطر للقيام بها".
وقد فعل.
قاد سراج "فايربلايد" إلى فوزٍ مثير في سباق كأس شيرغار ستايرز (هانديكاب)، ليقود بذلك فريق آسيا، الذي يشارك لأول مرة، نحو نصرٍ تاريخي. ثم، وسط هتافات الجمهور المتحمس، قفز من على السرج في تحية جوية مثالية، محققًا حلمه في أسكوت.
قال سوراج: "هذا رائعٌ حقًا؛ إنه حلمٌ تحقق. أن أشارك في أسكوت وأن أفوز، وأن أفعل ذلك من أجل الهند... إنه حلمٌ راودني منذ زمن. أنا سعيدٌ لأنني تمكنت من تحقيقه اليوم".
لا شيء يضاهي وجود عائلتك هنا، مع الكثير من المهنئين والأصدقاء. إنها لحظة فخر للهند، وقد أظهرنا فيها مواهبنا.
"أود أن أعود إلى أسكوت مرة أخرى، كل عام!
امتلاك أسكوت، صنع التاريخ
كان اليوم من نصيب فريق آسيا، بقيادة سوراج، وانضم إليه النجمان اليابانيان ريوسي ساكاي وميراي إيواتا. بفوزهما في سباقي "ستايرز" و"سبرينت"، بالإضافة إلى تتويجهما المتتالي على منصة التتويج، حصد الفريق 68 نقطة، متفوقًا على فريق أوروبا، بطل العالم السابق أربع مرات (67)، في واحدة من أشرس المنافسات في تاريخ كأس شيرغار الممتد لخمسة وعشرين عامًا.
واحتلت بريطانيا العظمى وأيرلندا، وهي أيضًا من الفائزين السابقين، المركز الثالث (62)، بينما احتل بقية العالم، الفريق الأكثر نجاحًا في الحدث بسبعة انتصارات، المركز الرابع (55).
ستة فائزين وبطل واحد
ومن المثير للدهشة أن كل سباق من السباقات الستة في المسابقة السنوية للفرق فاز به فارس مختلف، حيث حصل هيو بومان، المعروف بإنجازاته الفائزة مع الفرس الأسطورية وينكس، أحد أعظم خيول السباق في التاريخ، على السرج الفضي لأفضل فارس.
كان ظهور سوراج الأول أكثر من مجرد انتصار. بل كان بمثابة تأكيد على أن متسابقًا هنديًا، بعيدًا عن وطنه، على إحدى أعرق حلبات السباق، قادر على منافسة أفضل متسابقي العالم.
قال: "مع التقدم في السن، يصبح لكل فائز تُشارك فيه قيمة كبيرة. لكن القيام بذلك خارج منطقة راحتك... أمرٌ مختلف". أعتقد أننا أثبتنا شيئًا اليوم.
كان الأمر مختلفًا تمامًا، حيث تجرأ سراج على تكريم بطل طفولته بقفزة جريئة في الهواء، مجسدًا الفرحة الجامحة التي شعر بها بعد تحقيق نصر تاريخي ووعد تم الوفاء به.
ترتيب الفريق
آسيا 68
أوروبا 67
بريطانيا العظمى وأيرلندا 62
بقية العالم 55
ترتيب أليستير هاجيس سيلفر سادل
هيو بومان ROW 32
بير أندرس جرابيج 26 يورو
ريوسي ساكاي آسي 25
روبي دولان GBI 25
هولي دويل GBI 24
Suraj Narredu ASI 23
دلفين سانتياغو EUR 22
كاريس تيتان الصف 20
ميراي إيواتا ASI 20
داريو دي توكو EUR 19
جوانا ماسون GBI 13
كاتي ديفيس الصف الثالث