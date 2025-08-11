من البوابة إلى القمة… "ناريدو" يقهر المنافسين ويظفر بكأس "شيرجار"

قبل أيام، كان ناريدو قد تعهد بأنه إذا فاز بسباق، فسيؤدي حركة فرانكي ديتوري الشهيرة "النزول السريع"، التي خلّدها الإيطالي بعد الانتصارات الخاصة. لم تكن مجرد حيلة؛ بل كانت تكريمًا للنجم الذي ألهم فيلمه "السبعة العظماء" عام ١٩٩٦، سوراج، وهو صبي هندي، لمشاهدة هذا الإنجاز على شريط فيديو ليصبح فارسًا.