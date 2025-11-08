من الأرجنتين إلى ميدان: "بيريرا" يضيء كرنفال دبي للسباقات التاريخي

بعد أن افتتح حسابه في الإمارات على متن شيبرتون لودج في سباق الإمارات للشحن الجوي، حيث قاد الحصان البالغ من العمر أربع سنوات إلى فوز ساحق بفارق 8¾ أطوال على مسافة 1,900 متر، قال بيريرا: “أنا سعيد جدًا بفوزي بأول سباق لي في دبي. إنها المرة الأولى التي أركب فيها خارج الأرجنتين، وأنا متحمس لبقية الموسم. لقد سافر بشكل رائع، وعندما استدرنا نحو المنزل، كنت أعلم أن لدي حصانًا قويًا تحت يدي.”