من الأرجنتين إلى ميدان: "بيريرا" يضيء كرنفال دبي للسباقات التاريخي

شهد كرنفال دبي للسباقات 2025-26 بداية نابضة للموسم الجديد في مضمار ميدان مساء الجمعة، حيث أطلق سلسلة من 16 اجتماعًا بارزًا ستتوج بالنسخة الثلاثين التاريخية لكأس دبي العالمي بقيمة 12 مليون دولار في مارس المقبل.
مع متابعة عالم السباقات، تألق اسمان بشكل لافت: الفارس الأرجنتيني ويليام بيريرا، الذي أعلن وصوله إلى الإمارات بفوز مزدوج أنيق، ومصبح المهيري، المدرب البطل الذي قد يكون قد اكتشف شراكة رئيسية أخرى.
لطالما كان ميدان مسرحًا لكتابة قصص استثنائية، وفي ليلة الافتتاح، قدم الكثير. من نجم المجموعة الأولى العائد بأسلوبه إلى نجم جديد من أمريكا الجنوبية يترك انطباعًا مبكرًا، لم يكن بإمكان الكرنفال أن يطلب بداية أفضل.
في كرة القدم، قدمت الأرجنتين للعالم ليونيل ميسي. في السباقات، قد يكون قريبًا ويليام بيريرا. في أول ظهور له خارج أمريكا الجنوبية، أظهر الشاب البالغ من العمر 31 عامًا من مقاطعة فورموزا أنه ينتمي إلى نخبة الفرسان، محققًا انتصارين قويين جعلوا ميدان ينبض بالحياة في نهاية المساء.
تحالف جديد، بداية فائزة
بعد أن افتتح حسابه في الإمارات على متن شيبرتون لودج في سباق الإمارات للشحن الجوي، حيث قاد الحصان البالغ من العمر أربع سنوات إلى فوز ساحق بفارق 8¾ أطوال على مسافة 1,900 متر، قال بيريرا: “أنا سعيد جدًا بفوزي بأول سباق لي في دبي. إنها المرة الأولى التي أركب فيها خارج الأرجنتين، وأنا متحمس لبقية الموسم. لقد سافر بشكل رائع، وعندما استدرنا نحو المنزل، كنت أعلم أن لدي حصانًا قويًا تحت يدي.”
بعد نصف ساعة بالكاد، عاد بيريرا إلى دائرة الفائزين بعد أن قاد كابيدز دريم إلى فوز مريح بفارق ثلاثة أطوال في سباق الإمارات للطيران هانديكاب بقيمة 250,000 درهم. كلا الفوزين جاءا لصالح إسطبلات الواحة لمصبح المهيري، مكافأة مناسبة للمدرب الإماراتي الذي يواصل إعادة ابتكار نفسه عامًا بعد عام.
“أنا محظوظ حقًا بدعم من ملاك جيدين”، قال المهيري. “الخيول الجيدة تصنع مدربًا جيدًا.
بعد أن غادر سيلفستر دي سوزا إسطبله في ند الشبا في نهاية موسم 2024-2025 للانضمام إلى إسطبلات جبل علي، لجأ المهيري إلى بيريرا، الرجل الذي حقق أكثر من 1,700 فوز و30 مجموعة 1 في الأرجنتين، لقيادة حملته الجديدة.
يبدو أنه كان قرارًا ذكيًا. “ويليام هادئ في السرج ويقرأ السباق جيدًا”، قال المهيري المبتهج بعد الفوز المزدوج. “لقد اندمج بسرعة مع الفريق. لدينا بعض الخيول المثيرة، ومن الجيد أن نبدأ الموسم بهذه الطريقة.”
وصول بيريرا يواصل أيضًا تقليدًا أرجنتينيًا هادئًا في الإمارات، متبعًا خطى خيسوس روزاليس، كارلوس ساندوفال، وكارلوس سانشيز.
“إنه ملهم أن أكون هنا، مع العديد من الفرسان من أمريكا الجنوبية”، قال بيريرا. “الأجواء، الخيول، الناس، كل شيء رائع، أريد فقط أن أتأقلم وأستفيد من كل فرصة.”
بدأت الليلة بلمحة من النجومية حيث عاد دارك سافرون، بطل دبي جولدن شاهين (G1) للموسم الماضي، بأداء قوي في سباق الإمارات للطيران كونديشنز ستيكس. تحت تدريب أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيزلي، لم يبدو الجواد ذو الثلاث سنوات في خطر، حيث تقدم بفارق أربعة أطوال ونصف.
“كان أفضل من عشرة تدريبات في المنزل”، قال بيزلي بعد ذلك. “لقد أصبح أقوى ونضج. إنه جواد ترابي حقيقي، وهناك المزيد في المستقبل.”
استمتع بن حرمش بفوز مزدوج عندما حقق يونيون سيكيوريتي نجاحًا بفارق خمسة أطوال في سباق الإمارات كوريير إكسبريس ميدن، مما يمثل بداية ممتازة لحملته في الكرنفال.
المدرب السابق بوبات سيمار ترك بصمته أيضًا مع الحصان جري بوس، الفائز لأول مرة الذي تغلب على سحب واسع ليفوز بسباق المبتدئين مغامرات العربية على مسافة 1,400 متر. تادج أوشيه، الذي يتمتع دائمًا بالهدوء، حدد توقيته بشكل مثالي ليفوز بفارق ربع طول عن ميستري شايم.
قال أوشيه، الفائز بلقب بطل الفرسان في الإمارات 11 مرة: “لديه عقلية رائعة وسيصبح أفضل مع الخبرة. إنه حصان كبير ذو إمكانيات، اسم يجب أن تضعه في اعتبارك.”
امتدت النكهة الدولية بعمق في بطاقة الكرنفال. الفارس البريطاني كونور بيزلي، والنجم البرازيلي سيلفستر دي سوزا، والمدرب الأوروغوياني خوليو أولاسكواجا، جميعهم تواجدوا في دائرة الفائزين، مما يبرز مدى عالمية مسرح ميدان. شهد السباق الأخير في المساء قيادة دي سوزا للحصان نوراتو لتحقيق أول فوز في مسيرته بعد عشر محاولات، مما اختتم ليلة مليئة بالوعود.
مع إسدال الستار الأول على الكرنفال، كانت الرسالة واضحة: طريق ميدان إلى الذكرى الثلاثين لكأس العالم سيكون لا يُنسى.