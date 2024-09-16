منصور المنصوري يفوز بجائزة البرتغال الكبرى

وفي الموسم الماضي، حقق المنصوري المركز الخامس في البطولة، حيث كانت أبرز نتائجه تحقيقه للمركز الثالث في سباق ريجوا. ووصل المنصوري إلى البرتغال هذا العام بمعنويات مرتفعة، بعد أدائه اللافت في سان نازارو، حيث حلّ في المركز الثاني خلف زميله راشد القمزي، ليكررا معاً نجاحهما المهيمن في الجولة الثانية بالنرويج بتحقيق المركزين الأول والثاني.