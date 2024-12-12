منتخب الإمارات يتصدر بطولة العيد الوطني للجولف بفوز مستحق

وتمكن فريق الإمارات، الذي يضم نهيان بن دياب آل نهيان، وعلي الصميدعة، وسيف ثابت، وأحمد المرر، من تسجيل 98 نقطة ليحقق الفوز في السباق. وكان هذا الفوز هو الثاني فقط في آخر 18 عاماً الذي يتوج فيه فريق الإمارات بالمركز الأول.