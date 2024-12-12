منتخب الإمارات يتصدر بطولة العيد الوطني للجولف بفوز مستحق
تألق فريق الإمارات العربية المتحدة في بطولة الجولف بمناسبة العيد الوطني الـ53، حيث قدم أداءً مميزاً ونجح في انتزاع الفوز من الفريق الهندي الشجاع.
وتُعد البطولة، التي أُقيمت في نادي أبوظبي للجولف، من أبرز الفعاليات على الأجندة الرياضية الاجتماعية في الإمارات. وقد احتفلت البطولة بتراث الدولة وشغفها برياضة الجولف.
وتمكن فريق الإمارات، الذي يضم نهيان بن دياب آل نهيان، وعلي الصميدعة، وسيف ثابت، وأحمد المرر، من تسجيل 98 نقطة ليحقق الفوز في السباق. وكان هذا الفوز هو الثاني فقط في آخر 18 عاماً الذي يتوج فيه فريق الإمارات بالمركز الأول.
وخاض فريق الهند معركة قوية من أجل الحصول على المركز الثاني، حيث سجل ياشافانت تشافان، وبيجوش سيكدار، وآرشان سينغ، وشيلندرا تشوهان أيضاً 98 نقطة، لكنهم لم يتمكنوا من الفوز بصعوبة.
واستكمل فريق المملكة المتحدة منصة التتويج، حيث حصل مايكل بروجان، ووندي بيرس، وروبرت سميث، وزاك بيتمان على المركز الثالث برصيد 90 نقطة.
كانت البطولة، التي أُقيمت تكريماً لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاً حقيقياً بالرفقة والمنافسة والشغف المشترك برياضة الجولف. مثل اللاعبون بلدانهم وأظهروا تنوع وشمولية سكان الإمارات العربية المتحدة ومجتمع الجولف
وتكونت البطولة من فرق مكونة من أربعة لاعبين يتنافسون على 18 حفرة، حيث يتم احتساب أفضل نتيجتين من كل فريق في المجموع الكلي، بينما تُحتسب نتائج جميع اللاعبين الأربعة في الحفرتين 9 و18.
وقال "ريان لوبو"، المدير العام لنادي أبوظبي سيتي للغولف، خلال حفل توزيع الجوائز:
"نحن سعداء بالمشاركة في واحدة من بطولاتنا الرئيسية ضمن جدول فعاليات نادي أبوظبي سيتي للجولف.
"نهنئ جميع الفائزين والمشاركين، الذين جعلوا بطولة اليوم الوطني هذه ناجحة للغاية. وكان فوز فريق الإمارات العربية المتحدة بكأس اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لحظة مميزة ومناسبة حقاً."