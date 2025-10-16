منتخب الإمارات.. رغم فقدان الفرصة الذهبية الآمال قائمة

ربما تكون الإمارات قد فقدت فرصة ذهبية لحسم تأهلها لكأس العالم العام المقبل بعد هزيمتها أمام قطر يوم الثلاثاء، لكن آمال الأبيض لا تزال قائمة.
والآن دعونا نلقي نظرة على الكيفية التي يمكن بها للإمارات العربية المتحدة أن تتأهل لكأس العالم، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.
التحدي الأول
سيواجه فريق كوزمين أولاريو العراق في الدور الخامس من التصفيات المؤهلة للنهائيات على مباراتين ذهابًا وإيابًا الشهر المقبل. وقد احتل العراق المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف السعودية المضيفة في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية.
وستقام مباراة الذهاب في الإمارات يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما يستضيف العراق مباراة الإياب يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني. والفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى الملحق القاري.
الجولة النهائية
وفي حال فوز الإمارات على العراق في الجولة الخامسة، فإنها ستتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم التي ستقام في المكسيك من 23 إلى 31 مارس/آذار المقبل.
وبالإضافة إلى الفائز من مباراة الإمارات والعراق، ستتنافس خمسة فرق أخرى - فريق واحد من أفريقيا، واثنان من منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وواحد من أمريكا الجنوبية، وواحد من منطقة أوقيانوسيا - في الملحق القاري.
وستتنافس ستة فرق من قارات مختلفة على البطاقتين الأخيرتين في نهائيات كأس العالم العام المقبل.
وتأهل بالفعل كل من كاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا وبوليفيا من أميركا الجنوبية إلى الجولة النهائية من التصفيات.
ما هي الدول التي تأهلت بالفعل لكأس العالم 2026؟
المضيفون: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة.
أفريقيا: الجزائر، الرأس الأخضر، مصر، غانا، ساحل العاج، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس
آسيا: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، قطر، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان.
أوروبا: إنجلترا.
أوقيانوسيا: نيوزيلندا.
أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراجواي، أوروغواي.
هل تأهلت الإمارات العربية المتحدة لكأس العالم في الماضي؟
نعم، كان الظهور الوحيد للإمارات العربية المتحدة في كأس العالم في عام 1990.