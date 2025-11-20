منافسة قوية في تحدي الحبتور للتنس الـ 28 في دبي

حاليًا في المركز الثاني في القائمة، تأهلت سيمينيستايا للمشاركة لأول مرة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لكنها خسرت أمام بيتون ستيرنز في الجولة الأولى. ومع ذلك، تمكنت اللاتفية من الوصول إلى قائمة أفضل 100 في العالم في المركز رقم 90 في التصنيف في النصف الثاني من أكتوبر 2025، بعد فوزها بلقب بطولة Les Franqueses del Valles W100.