منافسة قوية في تحدي الحبتور للتنس الـ 28 في دبي

ستنضم ثلاث لاعبات من أفضل 100 لاعبة إلى بطلة سابقة عندما ينطلق تحدي الحبتور للتنس الثامن والعشرين في منتجع الحبتور جراند من 1 إلى 7 ديسمبر.
الأوكرانية داريا سنيجور، التي كانت وصيفة في 2019 وفازت بلقب الفردي في 2021، هي البطلة السابقة الوحيدة التي أكدت مشاركتها في هذا البطولة السنوية. ولكن تتصدر القائمة النمساوية جوليا جربر بتصنيف WTA رقم 92، إلى جانب اللاتفية داريا سيمينيستايا (رقم 94) والمجرية دالما جالفي المعتادة على دبي (رقم 96).
سيكتمل ترتيب الخمسة الأوائل بأنستاسيا زاخاروفا في المركز رقم 101 تليها النمساوية سينجا كراوس في المركز رقم 105.
تم تأكيد القائمة النهائية للاعبات بعد انتهاء مهلة الانسحاب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
تأتي اللاعبات البارزات إلى دبي بعد أداء ملحوظ خلال العام. فازت جربر البالغة من العمر 29 عامًا بلقبها الثاني في WTA 125 في أكتوبر 2025، حيث حصلت على الكأس في بطولة فلوريانوبوليس المفتوحة في البرازيل، متغلبة على كارول مونيت في النهائي وعادت إلى قائمة أفضل 100 لأول مرة منذ نوفمبر 2023.
حاليًا في المركز الثاني في القائمة، تأهلت سيمينيستايا للمشاركة لأول مرة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لكنها خسرت أمام بيتون ستيرنز في الجولة الأولى. ومع ذلك، تمكنت اللاتفية من الوصول إلى قائمة أفضل 100 في العالم في المركز رقم 90 في التصنيف في النصف الثاني من أكتوبر 2025، بعد فوزها بلقب بطولة Les Franqueses del Valles W100.
اللاعبة الثالثة دالما جالفي من المجر - بطلة العالم للناشئين في ITF لعام 2015 - ستكون لاعبة أخرى يجب مراقبتها. لقد قدمت موسمًا قويًا بفوزها بأول لقب لها في WTA 125 في بطولة Oeiras Ladies Open في أبريل ثم فوزها ببطولة WTA 125 Catalonia Open في الأسبوع التالي.
ستكون نجمة البطولة هي البطلة السابقة سنيغور. في عام 2024، حققت سنيغور أفضل نتائجها في الجولة على سطحها المفضل من العشب في ويمبلدون ونوتنغهام. كما وصلت إلى القرعة الرئيسية في بطولة أستراليا المفتوحة.
بدأت تحدي التنس في الحبتور كحدث بقيمة 25,000 دولار (91,250 درهم إماراتي) وتم تصنيفه لاحقًا كبطولة بقيمة 75,000 دولار بين عامي 1999 و2015. في عام 2016، تم ترقيته إلى منافسة بقيمة 100,000 دولار+H في دائرة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات.
بفكرة من خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، تمكنت البطولة السنوية من تحقيق توقعاتها في تشجيع تطوير التنس للسيدات في الإمارات والمنطقة، بينما ترفع من مكانة الرياضة في العالم العربي.
تشمل القائمة الطويلة من الأبطال السابقين الفائزين ببطولات الجراند سلام ولاعبين من الطراز الأول مثل سورانا سيرستيا (2020)، آنا بوغدان (2019)، بينغ شواي (2018)، بليندا بنشيتش (2017)، كيميكو داتي-كروم (2012)، سانيا ميرزا (2010)، ماريا كيريلينكو (2007)، كاتيرينا بوندارينكو (2006)، ماريون بارتولي (2005)، يلينا يانكوفيتش (2003) والفائزة الأولى كيرا ناجي (1998).
سيكون اليوم الأول من جولات التأهيل الفردية في 30 نوفمبر (الأحد)، بينما ستبدأ القرعة الرئيسية للفردي من 1 ديسمبر.