الحائز على تأشيرة دبي الذهبية، جيف ميلكا سينغ (هندي)، يتلقى دعوة من أحد الرعاة للعب في بطولة كأس الحسن الثاني ضمن بطولة PGA Champions Tour في المغرب، الخميس 6 - السبت 8 فبراير 2025. - الصورة المرفقة
الحائز على تأشيرة دبي الذهبية، جيف ميلكا سينغ (هندي)، يتلقى دعوة من أحد الرعاة للعب في بطولة كأس الحسن الثاني ضمن بطولة PGA Champions Tour في المغرب، الخميس 6 - السبت 8 فبراير 2025. - الصورة المرفقة
رياضة

منافسة شرسة بين أبطال الجولف في النسخة الـ49 من كأس الحسن الثاني بالمغرب

سيعود 11 بطلاً، و4 من أعضاء قاعة المشاهير، وجيف ميلكا سينغ من الإمارات بالزمن إلى الوراء في البطولة الأسطورية
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لم يتبق سوى أسبوعين على انطلاق النسخة التاسعة والأربعين من بطولة كأس الحسن الثاني للجولف المرموقة التي تبلغ جوائزها 2.5 مليون دولار، والتي ستجمع شخصيات الجولف الأكثر شهرة في ملعب رويال جولف دار السلام بالمغرب من 6 إلى 8 فبراير 2025.

ويستمر هذا الحدث، الذي يقام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس والرئاسة الفعلية للأمير مولاي رشيد، في إرث الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أسس البطولة لتكريم لعبة الجولف والاحتفال بأبطال هذه الرياضة.

وتضم بطولة كأس الحسن الثاني هذا العام 66 بطلاً دولياً من 12 دولة، من بينهم 11 فائزاً بالبطولات الكبرى مع 16 لقباً مذهلاً في البطولات الأربع الكبرى بينهم.

يحتفل إيرني إلس بفوزه المذهل مع زوجته ليزيل بعد فوزه ببطولة ميتسوبيشي إلكتريك في هاواي مرة أخرى. - صورة إنستغرام
يحتفل إيرني إلس بفوزه المذهل مع زوجته ليزيل بعد فوزه ببطولة ميتسوبيشي إلكتريك في هاواي مرة أخرى. - صورة إنستغرام

وسيشارك في المنافسة أيضاً أربعة من المنضمين إلى قاعة مشاهير الجولف العالمية، بما في ذلك كولن مونتجومري (اسكتلندا)، وخوسيه ماريا أولازابال (إسبانيا)، وريتيف جوسن (جنوب أفريقيا)، وإيرني إلس (جنوب أفريقيا).

وسترتفع مستويات المنافسة أكثر بوجود أبطال سابقين مثل ستيفن أميس (ترينيداد وتوباغو، كندا، 2023)، وريكاردو جونزاليس (الأرجنتين، 2024)، ونجوم مثل توم ليمان (الولايات المتحدة)، وستيوارت سينك (الولايات المتحدة)، والنجم المتألق ميغيل أنخيل خيمينيز (إسبانيا).

كما سيشارك في البطولة النيوزيلندي ستيفن ألكر، المصنف الأول في جولة الأبطال لعام 2024، إلى جانب لاعبين آسيويين مشهورين مثل يي يانغ (كوريا الجنوبية)، وكي جيه تشوي (كوريا الجنوبية)، وثونغتشاي جايدي (تايلاند).

كولن مونجومري، كابتن كأس رايدر الفائز عام 2010، والفائز ثماني مرات بوسام الاستحقاق الأوروبي و. - صورة على إنستغرام عضو في قاعة مشاهير الجولف العالمية،
كولن مونجومري، كابتن كأس رايدر الفائز عام 2010، والفائز ثماني مرات بوسام الاستحقاق الأوروبي و. - صورة على إنستغرام عضو في قاعة مشاهير الجولف العالمية،

ومن بين المنافسين المتميزين، سينضم جيف ميلكا سينغ (الهند) من الإمارات العربية المتحدة، الحائز على تأشيرة دبي الذهبية، إلى جانب توماس بيورن (الدنمارك) المقيم السابق في دبي.

بمزيج مثير من التقاليد والمنافسة عالية المخاطر، تعد الدورة 49 من كأس الحسن الثاني بتقديم تجربة لا تُنسى للجماهير واللاعبين على حد سواء.

Khaleej Times - Arabic Edition
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