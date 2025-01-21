الحائز على تأشيرة دبي الذهبية، جيف ميلكا سينغ (هندي)، يتلقى دعوة من أحد الرعاة للعب في بطولة كأس الحسن الثاني ضمن بطولة PGA Champions Tour في المغرب، الخميس 6 - السبت 8 فبراير 2025. - الصورة المرفقة

رياضة منافسة شرسة بين أبطال الجولف في النسخة الـ49 من كأس الحسن الثاني بالمغرب سيعود 11 بطلاً، و4 من أعضاء قاعة المشاهير، وجيف ميلكا سينغ من الإمارات بالزمن إلى الوراء في البطولة الأسطورية