منافسة شرسة بين أبطال الجولف في النسخة الـ49 من كأس الحسن الثاني بالمغرب
لم يتبق سوى أسبوعين على انطلاق النسخة التاسعة والأربعين من بطولة كأس الحسن الثاني للجولف المرموقة التي تبلغ جوائزها 2.5 مليون دولار، والتي ستجمع شخصيات الجولف الأكثر شهرة في ملعب رويال جولف دار السلام بالمغرب من 6 إلى 8 فبراير 2025.
ويستمر هذا الحدث، الذي يقام تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس والرئاسة الفعلية للأمير مولاي رشيد، في إرث الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أسس البطولة لتكريم لعبة الجولف والاحتفال بأبطال هذه الرياضة.
وتضم بطولة كأس الحسن الثاني هذا العام 66 بطلاً دولياً من 12 دولة، من بينهم 11 فائزاً بالبطولات الكبرى مع 16 لقباً مذهلاً في البطولات الأربع الكبرى بينهم.
وسيشارك في المنافسة أيضاً أربعة من المنضمين إلى قاعة مشاهير الجولف العالمية، بما في ذلك كولن مونتجومري (اسكتلندا)، وخوسيه ماريا أولازابال (إسبانيا)، وريتيف جوسن (جنوب أفريقيا)، وإيرني إلس (جنوب أفريقيا).
وسترتفع مستويات المنافسة أكثر بوجود أبطال سابقين مثل ستيفن أميس (ترينيداد وتوباغو، كندا، 2023)، وريكاردو جونزاليس (الأرجنتين، 2024)، ونجوم مثل توم ليمان (الولايات المتحدة)، وستيوارت سينك (الولايات المتحدة)، والنجم المتألق ميغيل أنخيل خيمينيز (إسبانيا).
كما سيشارك في البطولة النيوزيلندي ستيفن ألكر، المصنف الأول في جولة الأبطال لعام 2024، إلى جانب لاعبين آسيويين مشهورين مثل يي يانغ (كوريا الجنوبية)، وكي جيه تشوي (كوريا الجنوبية)، وثونغتشاي جايدي (تايلاند).
ومن بين المنافسين المتميزين، سينضم جيف ميلكا سينغ (الهند) من الإمارات العربية المتحدة، الحائز على تأشيرة دبي الذهبية، إلى جانب توماس بيورن (الدنمارك) المقيم السابق في دبي.
بمزيج مثير من التقاليد والمنافسة عالية المخاطر، تعد الدورة 49 من كأس الحسن الثاني بتقديم تجربة لا تُنسى للجماهير واللاعبين على حد سواء.