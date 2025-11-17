ملحمة الغولف في دبي.. "فيتزباتريك" ينتزع الفوز و"ماكلروي" يحتفظ بالمجد

نهاية كالقصص

مساء الأحد، أضافت دبي فصلاً آخر لا يُنسى إلى تاريخها الرياضي حيث استضافت "جميرا للغولف إستيتس" (JGE) بطولة موانئ دبي العالمية، وهي ختام "السباق إلى دبي" المرموق. وقدمت نهاية كالقصص الخيالية: مباراة فاصلة درامية بين اثنين من أكثر اللاعبين إثارة في جولة موانئ دبي العالمية، روري ماكلروي ومات فيتزباتريك، مباراة اختبرت أعصاب المنافسين الاستراتيجيين ودقة الغولف لديهما إلى أقصى حد.

ومع ذلك، انتهى عام ماكلروي الملحمي بطريقة محطمة للقلوب. فبعد أن أبدع وسجل "إيغل" في الحفرة 18 ليفرض المباراة الفاصلة، أدت تسديدة خاطئة من منصة الانطلاق سقطت في الماء إلى فوز فيتزباتريك، الذي وضع الكرة على بعد ثلاثة أقدام وسجل ضربة التعادل (par putt) ليحسم الانتصار، مكرراً انتصاراته لعامي 2016 و 2020.

جاء عزاء ماكلروي في ضمان لقب "السباق إلى دبي" للمرة السابعة على التوالي، مما رسخ مكانته كأفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، إلى جانب الانتصارات في بطولة الماسترز (حيث أكمل مسيرته الكبرى "Grand Slam")، وبطولة اللاعبين (The Players Championship)، والبطولة الأيرلندية المفتوحة، بالإضافة إلى مساعدة "الفريق الأوروبي" على الفوز بكأس رايدر خارج أرضه.

الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات ورئيس مجلس دبي الرياضي، يقدم كأس "السباق إلى دبي" لروري ماكلروي، الفائز في منافسة النقاط الموسمية لجولة موانئ دبي العالمية. – صورة: بطولة موانئ دبي العالمية. تصوير: روس كينيرد

بانتصاره الأخير، ينتقل ماكلروي إلى المركز الثاني في قائمة أكثر الألقاب في "السباق إلى دبي" (التي كانت تُعرف سابقاً باسم "ترتيب الجدارة")، متخلفاً بلقب واحد فقط عن الأسطورة الاسكتلندي كولين مونتغمري، الذي يحمل ثمانية ألقاب. ويقترب منه فقط الإسباني العظيم سيف باليستيروس بستة ألقاب.

تقع "جميرا للغولف إستيتس" في جنوب غرب دبي، وتشغل أكثر من 1,100 هكتار من الصحراء التي تم تحويلها. فبعد أن كانت منطقة هادئة من الكثبان الرملية والنتوءات الصخرية، تم تطوير المنطقة لتصبح مجتمع غولف وسكني عالمي المستوى ترتكز على ملعبي "النار" و"الأرض"، وكلاهما صممه أسطورة الغولف الأسترالي غريغ نورمان.