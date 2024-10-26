مقيم يجمع التبرعات للصحة العقلية في تحدي دبي للياقة
قرر "أيوش كريشنان"، المقيم في دبي، وهو عداء ماراثون ومصور يبلغ من العمر 21 عامًا، المشاركة في تحدي اللياقة البدنية السنوي في دبي، والذي يبدأ اليوم. اولركض لمسافة 30 كيلومترًا كل يوم بإجمالي 900 كيلومتر على مدار الثلاثين يومًا القادمة. لا يهدف هذا المسعى إلى اختبار حدوده البدنية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى نشر الوعي بالصحة العقلية.
وقد حدد كريشنان هدفًا لجمع التبرعات بقيمة 90 ألف درهم لهذا التحدي، وهو ما يتماشى تمامًا مع مهمته، حيث يُعترف أيضًا بشهر أكتوبر عالميًا باعتباره شهر التوعية بالصحة العقلية.
وقال لصحيفة خليج تايمز: "اخترت هذا السباق الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر لأنه شديد الصعوبة وسيجذب انتباه الناس. إنها رحلة تستغرق عدة أيام، تعكس التقلبات النفسية التي يواجهها الكثيرون. ومن خلال هذا التحدي، آمل أن أثبت أنه بالعقلية الصحيحة والدعم، يمكن لأي شخص التغلب على عقباته".
لقد ساعدته خبرته في رياضات التحمل على الوصول إلى ارتفاعات مذهلة، حرفيًا ومجازيًا. من الركض في أعلى ماراثون في العالم في لاداخ، إلى إكمال رحلة معسكر قاعدة إيفرست، فهو ليس غريبًا على دفع حدوده. ومع ذلك، فقد اعترف بأن تحدي اللياقة البدنية في دبي يمثل مستوى جديدًا من الصعوبة.
"يتعلق هذا السباق بالتواجد كل يوم. إنه اختبار لمدة 30 يومًا للانضباط والقدرة على التحمل. لقد علمني الجري أن الاتساق هو المفتاح - حتى في الأيام الصعبة عندما لا أشعر بالرغبة في ذلك، ما زلت أستيقظ وأركض. هذا هو الانضباط الذي آمل أن يتردد صداه لدى الآخرين"، كما أكد كريشنان.
لا ينبع دافعه من شغفه بالجري فحسب، بل أيضًا من رحلته الشخصية. منذ صغره، واجه شكوكًا حول المسار الذي اختاره في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو وتشغيل الطائرات بدون طيار. ومع ذلك، واصل المضي قدمًا وحصل على شهادة في هندسة الصوت والوسائط الإبداعية.
"لم يكن الأمر سهلاً. لقد تعاملت مع الشك الذاتي والتحديات الخارجية، لكن البقاء نشطًا، وخاصة من خلال الجري، ساعدني على البقاء على الأرض والتحمل العقلي. هذا ما أريد مشاركته - الجري أكثر من مجرد نشاط بدني. إنه أداة للمساعدة في التغلب على الحواجز العقلية والجسدية،" كما أشار.
التغلب على التعب والإرهاق الذهني
يدرك كريشنان المطالب الجسدية الكبيرة التي يفرضها الجري لمسافة 900 كيلومتر، لذا فهو يستعد للإرهاق والإجهاد الذهني المحتملين. وهو يستلهم أفكاره من مرشدين مثل ديفيد جوجينز، وريتش رول، وبودكاست هوبرمان لاب، الذين يدافعون جميعًا عن القوة الذهنية.
وأشار إلى أن "التحديات التي يواجهها المرء في هذه المرحلة قد تؤدي إلى تدهور حالته العقلية، أو تتحسن حالته أو تتدهور. وهذا يحفزني على البقاء متيقظًا ذهنيًا، وتقسيم التحدي إلى أهداف يومية، والتركيز على هدفي الأكبر". كما سيحظى بدعم مجتمع الجري الذي ينتمي إليه، "دبي كريك سترايدرز"، الذين سينضمون إليه في أجزاء من السباق لمساعدته على البقاء متحفزًا.
بالإضافة إلى ذلك، أقام كريشنان شراكة مع Active Minds، وهي منظمة للدفاع عن الصحة العقلية تركز على الحد من وصمة العار المرتبطة بقضايا الصحة العقلية. وأشار كريشنان إلى أنه "من خلال هذه الشراكة، نرسل رسالة مفادها أن الصحة العقلية مهمة. تعمل Active Minds على تعزيز المحادثات المفتوحة حول الصحة العقلية، ومن خلال جمع الأموال لمبادراتهم، أساهم في مهمتهم"، مضيفًا: "يمكن للناس المساعدة من خلال التبرع ومشاركة قصتي وحتى الانضمام إلي في أجزاء من السباق. يمكنهم متابعة رحلتي على Instagram @ayushkrishnann، حيث سأشارك التحديثات".
وأكد أن "دعم الصحة العقلية أمر بالغ الأهمية، وخاصة بالنسبة للشباب. وكل ذرة من الوعي تساعد في ضمان حصول المزيد من الأشخاص على الدعم الذي يحتاجون إليه".
ويأمل كريشنان أن يذكّر الناس بأن المرونة يمكن رعايتها، وأن الصحة العقلية، مثلها كمثل الجري، رحلة طويلة. وبينما يخطو نحو هدفه، فإنه يجسد الرسالة التي مفادها أنه مهما كانت صعوبة الطريق، فإن اتخاذ خطوة واحدة في كل مرة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.