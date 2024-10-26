مقيم يجمع التبرعات للصحة العقلية في تحدي دبي للياقة

بالإضافة إلى ذلك، أقام كريشنان شراكة مع Active Minds، وهي منظمة للدفاع عن الصحة العقلية تركز على الحد من وصمة العار المرتبطة بقضايا الصحة العقلية. وأشار كريشنان إلى أنه "من خلال هذه الشراكة، نرسل رسالة مفادها أن الصحة العقلية مهمة. تعمل Active Minds على تعزيز المحادثات المفتوحة حول الصحة العقلية، ومن خلال جمع الأموال لمبادراتهم، أساهم في مهمتهم"، مضيفًا: "يمكن للناس المساعدة من خلال التبرع ومشاركة قصتي وحتى الانضمام إلي في أجزاء من السباق. يمكنهم متابعة رحلتي على Instagram @ayushkrishnann، حيث سأشارك التحديثات".