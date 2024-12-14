مقيم في الإمارات يشارك في ماراثون "أدنوك" بملابس رسمية لتعزيز الصحة واللياقة

وقال قبل انطلاقه إلى المضمار مرتديًا بدلة العمل الخاصة به: "لقد شاركت في أول ماراثون رسمي في عام 2019، وكانت تجربة لا تصدق. لقد اكتشفت التحدي الحقيقي والمتعة في الجري لمسافة 42.2 كيلومترًا، وتركتني هذه التجربة مدمنًا عليها؛ لقد غير الجري حياتي حقًا".