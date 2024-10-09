مقيمة برتغالية تستعد لتسلق القمة الأعلى في اوقيانوسيا
توشك "ماريا كونسيساو"، المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة، على صناعة التاريخ وهي تواجه التحدي الأخير في سعيها الاستثنائي إلى تسلق قمة "بونشاك جايا" في إندونيسيا، وهي أعلى قمة في أوقيانوسيا.
وسيمثل ذلك نهاية مسابقة الاستكشاف جراند سلام (Explorer’s Grand Slam) المرموقة، وهو إنجاز مذهل في عالم المغامرات المتطرفة.
وتدفع المسابقة المشاركين إلى تسلق أعلى القمم في جميع القارات السبع والذهاب إلى القطبين الشمالي والجنوبي، مما يجعلها تمثل أحد أصعب التحديات التي يمكن تحقيقها.
ومنذ عام 2023، أكمل أقل من 75 شخصاً المسابقة كاملة، من بينهم 15 امرأة فقط.
وكانت رحلة ماريا مليئة بالأحداث التاريخية وفي يوليو 2024، أصبحت أول امرأة برتغالية تصل إلى قمة جبل كي 2، ثاني أعلى جبل في العالم بارتفاع 8611 متراً، في باكستان. وما يُعرف عن جبل كي 2 هو أنه أحد أخطر الجبال، حيث يصعب تسلقه ويتطلب قوة وعزيمة استثنائيتين وذلك ما بدى من ماريا.
والآن، بينما تستعد لتسلق قمة بونشاك جايا في إندونيسيا، تستعد ماريا لدخول التاريخ مرة أخرى باعتبارها أول امرأة برتغالية تحقق هذا الإنجاز الرائع.
وفي حديثها عن رحلتها، قالت: "لسنوات، لقد كانت المشاركة في مسابقة الاستكشاف جراند سلام حلماً بالنسبة لي. إن التفكير في أنني على بعد تسلق واحد فقط من إكمال هذه الرحلة يبدو أمراً خيالياً. لقد كانت معركة شاقة ومجزية حرفياً، لكن كل خطوة إلى الأمام كانت تستحق العناء. آمل أن تشجع قصتي الآخرين على تجاوز حدودهم وأن تبين لهم أن أي شيء ممكن مع وجود المثابرة والشغف".
كليمنجارو (أفريقيا)، وجبل إلبروس (أوروبا)، وجبل فينسون (أنتاركتيكا). والآن، كل ما تبقى هو بونشاك جايا.
قبل كونسيساو، كانت "تيما ديريان" المقيمة في دبي أول من أكمل المسابقة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023.
ورغم أن ماريا حققت الكثير بالفعل، إلا أن رحلتها لم تكن خالية من التحديات. فبعد إصابة خطيرة في الركبة أثناء محاولة سابقة لتسلق جبل دينالي في عام 2018، واجهت فترة تعافي طويلة وصعبة.
الدكتورة "آنا زيكرمان" من مركز "اب آند رنينج" للطب الرياضي المتكامل، قادت عملية إعادة تأهيل "كونسيساو" بالكامل، وقالت: "إن قدرة كونسيساو على الصمود لا مثيل لها. لقد قاومت الألم كل يوم للعودة إلى التدريب، ولم تستسلم أبداً. لم تكن الرحلة سهلة على الإطلاق، لكنها تتمتع بعزيمة لا تصدق خلال أصعب الأوقات".
حصلت "كونسيساو" على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة الإنسانية لعام 2009، وجائزة امرأة العام لعام 2009، وجائزة المرأة الأكثر إلهاماً في دول مجلس التعاون الخليجي من شركة كرافت في عام 2010، وجائزة التغيير الملهم (مؤسسة الخليج الدولية) في عام 2014 وغيرها الكثير.