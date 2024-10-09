مقيمة برتغالية تستعد لتسلق القمة الأعلى في اوقيانوسيا

وتدفع المسابقة المشاركين إلى تسلق أعلى القمم في جميع القارات السبع والذهاب إلى القطبين الشمالي والجنوبي، مما يجعلها تمثل أحد أصعب التحديات التي يمكن تحقيقها.

ومنذ عام 2023، أكمل أقل من 75 شخصاً المسابقة كاملة، من بينهم 15 امرأة فقط.