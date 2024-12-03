مقاتلو"أبوظبي إكستريم" يقدمون عروضاً استثنائية في العين

وأعرب "جيمس جالاجر" عن سعادته الغامرة بفرصة استكشاف مدينة العين، وقال: "لقد أسعدني التعرف على معالم العين الثقافية والسياحية التي تعكس تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الغني". وأضاف: "لقد كانت هذه الجولة تجربة استثنائية، أتاحت لي التواصل مع زملائي الرياضيين وزادت من حماسي لخوض غمار بطولة "أبوظبي إكستريم"، هذه البطولة التي أصبحت من أبرز البطولات في عالم الرياضات القتالية. وأنا متحمس للدخول إلى الحلبة وتقديم أفضل ما لدي للسعي نحو الفوز".