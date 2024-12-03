مقاتلو"أبوظبي إكستريم" يقدمون عروضاً استثنائية في العين
حظي جمهور مدينة العين بفرصة مميزة للاستمتاع بعرض استثنائي لمهارات نخبة المقاتلين المشاركين في النسخة الثامنة من بطولة "أبوظبي إكستريم" القادمة، وذلك خلال فعالية التدريب المفتوح التي أقيمت في بوادي مول يوم أمس الاثنين.
وجلب هذا الحدث أجواء الحماس والإثارة للرياضات القتالية إلى قلب المدينة، حيث قدم الرياضيون من مختلف أنحاء العالم عروضاً مذهلة جمعت بين القوة البدنية والمهارة الفنية، تاركين انطباعاً خالداً لدى الجمهور.
وقد استعرض مقاتلون عالميون مهاراتهم الاستثنائية خلال التدريب، منهم جيمس جالاجر، وجافيل فيلهو، وسايبورج، وهيثم رضا، وتاليسون سواريس، وبيكن جي، وهم جميعاً على موعد مع جمهور بطولة "أبوظبي إكستريم" في نسختها الثامنة. وقد أظهر هؤلاء الأبطال مزيجاً ديناميكياً من تقنيات المصارعة والضرب، مما يعكس الطابع الفريد لهذه البطولة.
كما أشعل الثنائي المحلي، خالد الشحي وشمة الكلباني، حماس الجماهير بحضورهما المميز وتفاعلهما القوي مع العرض، مؤكدين مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على ساحة الرياضات القتالية العالمية.
وأعرب "جيمس جالاجر" عن سعادته الغامرة بفرصة استكشاف مدينة العين، وقال: "لقد أسعدني التعرف على معالم العين الثقافية والسياحية التي تعكس تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الغني". وأضاف: "لقد كانت هذه الجولة تجربة استثنائية، أتاحت لي التواصل مع زملائي الرياضيين وزادت من حماسي لخوض غمار بطولة "أبوظبي إكستريم"، هذه البطولة التي أصبحت من أبرز البطولات في عالم الرياضات القتالية. وأنا متحمس للدخول إلى الحلبة وتقديم أفضل ما لدي للسعي نحو الفوز".
وقد ضخ الحدث جرعة قوية من التشويق في نفوس المتفرجين، وأتاح لهم فرصة ذهبية للتفاعل مع المقاتلين، والتقاط الصور التذكارية معهم، مما زاد من حماسهم وترقبهم للحدث الرئيسي يوم الجمعة.
لم تقتصر التدريبات المفتوحة على استعراض مهارات الرياضيين وجاذبيتهم فحسب، بل أكدت أيضاً على الجاذبية العالمية المتنامية لبطولة "أبوظبي إكستريم" وشعبيتها المتزايدة.