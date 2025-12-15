مقابل 10 مليارات يورو.. السعودية تخطط لشراء نادي برشلونة

وجاء في تقرير موقع goal.com: "النادي مملوك بشكل جماعي من قبل أعضائه الذين يتحكمون في الانتخابات والإدارة، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة، سواء كانت أجنبية أو محلية، أن تشتريه."