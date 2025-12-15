مقابل 10 مليارات يورو.. السعودية تخطط لشراء نادي برشلونة

بالاستعانة بتقارير إعلامية إسبانية، زعم موقع كرة القدم الشهير goal.com أن المملكة العربية السعودية تخطط لتقديم عرض ضخم بقيمة 10 مليارات يورو لشراء نادي برشلونة، أحد أكثر أندية كرة القدم شهرة في العالم.
بعد أن نجحت في جلب نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة إلى دوري روشن السعودي، أفادت التقارير بأن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) يفكر الآن في تقديم عرض لشراء عملاق كرة القدم الإسبانية.
ورغم أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك بالفعل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلا أن الاستحواذ على برشلونة قد يكون معقدًا، على الرغم من الأزمة المالية التي يعانيها النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.
فبعد جائحة كوفيد-19، واجه برشلونة أزمة مالية حادة أدت في نهاية المطاف إلى رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي عام 2021.
وجاء في تقرير موقع goal.com: "إن الاهتمام السعودي المزعوم يأتي في ظل الأزمة المالية المستمرة التي يعاني منها برشلونة منذ سنوات، والتي أجبرت النادي على اتخاذ إجراءات جذرية. الديون الضخمة التي تراكمت خلال حقبة جوسيب ماريا بارتوميو (التي انتهت عام 2020)، إلى جانب فاتورة الأجور القياسية وانهيار الإيرادات بسبب جائحة كوفيد-19، كلها عوامل شلت قدرة النادي على العمل بشكل طبيعي."
وأضاف التقرير: "أدت هذه الضغوط المالية إلى مشاكل موثقة جيدًا في تسجيل اللاعبين ضمن قواعد سقف الرواتب في الدوري الإسباني، مما أجبر النادي على تأجيل التعاقدات، وإعادة التفاوض على العقود، وتفعيل عدة «رافعات اقتصادية» للبقاء في المنافسة."
أما على أرض الملعب، فلا يزال برشلونة من أقوى الفرق في أوروبا، بعدما فاز بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك الموسم الماضي.
وكان فريق هانسي فليك أيضًا المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه تعرض لهزيمة مفاجئة أمام إنتر ميلان في نصف النهائي.
ورغم أن برشلونة بدأ موسم 2025-2026 بشكل رائع في جميع المسابقات، إلا أنه ما زال غير قادر على الخروج من قبضة الأزمة المالية.
فهل يمكن أن يُغري عرض من مجموعة أجنبية مسؤولي النادي للقبول بصفقة يمكن أن تمحو ديون برشلونة المقدرة بـ 1.45 مليار يورو؟
لكن أي محاولة استحواذ من مستثمرين أجانب من غير المرجح أن تنجح، بسبب نظام الملكية الاجتماعية للنادي.
وجاء في تقرير موقع goal.com: "النادي مملوك بشكل جماعي من قبل أعضائه الذين يتحكمون في الانتخابات والإدارة، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص أو جهة، سواء كانت أجنبية أو محلية، أن تشتريه."
وأضاف التقرير: "ورغم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمكنه في المستقبل الاستثمار في ذراع تجاري منفصل للنادي، فإن أي محاولة لشراء كامل النادي ستواجه عقبة هيكلية تمنعها."
وربما صدمت هذه التقارير الإعلامية جماهير النادي حول العالم، لكن نظام الملكية الفريد لبرشلونة سيكون الدرع الذي يحمي تقاليده العريقة.