معركة الناشئين في دبي: دروس في العزيمة والعمل الجماعي
بالنسبة لـ"تينا هارون" البالغة من العمر تسع سنوات، كان صباح يوم السبت أكثر من مجرد عطلة نهاية أسبوع أخرى. لقد كان اللحظة التي كانت تنتظرها. أدت أشهر من التدريب المكثف إلى هذا اليوم، حيث ستختبر أخيرًا قوتها وعزيمتها في واحدة من أصعب المسابقات الرياضية للشباب في الإمارات العربية المتحدة: "معركة الناشئين" في دورة ألعاب دبي.
وبينما كانت تقف عند خط البداية، تنفست تينا بعمق. وكان المئات من الرياضيين الشباب من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة يتدربون حولها، ويستعدون للسباق بحماس. وبحلول الساعة السابعة صباحًا، كان مجتمع داماك هيلز مليئًا بالأدرينالين، وكان صوت هتافات الآباء والمشجعين يضيف إلى الأجواء المشوقة.
كان التحدي الأكبر الذي واجهته تينا يتمثل في العقبات السبع. وقالت: "لقد سمعت قصصًا عن المنحدر، وشبكة العنكبوت، وعقبات الألغاز الصعبة. لم أكن متوترة وكنت مستعدة تمامًا لخوض هذه التجربة".
وعندما أطلق الحكم صافرة النهاية، قفزت تينا والمتنافسات الأخريات فوق الحواجز، وتسلقن الجدران، وتأرجحن عبر الحلقات. وقالت تينا: "كنت متعبة بين التحديات. وفي تلك اللحظة سمعت زملائي في الفريق يهتفون باسمي، ويدفعونني إلى الأمام".
وقالت: "كانت بعض التحديات سهلة، وبعضها الآخر صعبًا. وكان المنحدر هو الأصعب. لقد تعلمت اليوم أنه عندما تواجه عقبة في الحياة، يجب ألا تستسلم أبدًا".
392 محارباً في معركة واحدة
كانت تينا واحدة من بين 392 من المحاربين الشباب الذين خطوا على أرض المعركة. وقد تجمع ما مجموعه 56 فريقًا من المدارس والصالات الرياضية والأكاديميات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الحدث. ومنذ اللحظة التي تم فيها التغلب على العقبة الأولى، كانت الطاقة في المكان مشحونة بالكهرباء. وهتف الآباء والمشجعون للرياضيين الشباب.
بالنسبة لماتيو لوكاس ديوكينو، من فريق مدرسة آبل الدولية المجتمعية (AICS)، كانت المنافسة مزيجًا من الإثارة والإرهاق.
وقال "لقد كان الأمر مرهقًا جسديًا ومثيرًا للأعصاب. كنت أفكر باستمرار أنني لا أريد أن أسقط في الماء في أحد التحديات. لكننا واصلنا الدفع ومساعدة بعضنا البعض في كل تحد. لم يكن الأمر يتعلق بالقوة فقط - بل كان يتعلق بالعمل الجماعي".
وقال زميله في الفريق جون لوكاس جابرييل إنهم حثوا زملاءهم في الفريق على الاستمرار في المضي قدمًا.
"لقد تدربنا لمدة شهر كامل في شهر يناير في المدرسة. تم اختيار ستة منا فقط، وأردنا أن نستغل كل ثانية. كانت التحديات شديدة، لكننا اعتمدنا على بعضنا البعض. مهما كان الأمر، فإن فريقك سيقف بجانبك"، قال جون.
في حين أن العديد من العقبات كانت تختبر القدرة البدنية على التحمل، إلا أن عقبة واحدة كانت تتطلب شيئًا أكثر من مجرد القدرة على التحمل - الاستراتيجية العقلية.
قال محمد هارون، مدرب فريق باركور دي إكس بي: "كان تحدي الألغاز هو الأصعب. لم يتمكن أحد من حله. كان الأمر يتطلب أكثر من مجرد القوة. لقد تطلب التفكير النقدي والعمل الجماعي والقدرة على البقاء هادئًا تحت الضغط. لكنني فخور بكل متسابق على بذل قصارى جهده".