معركة الناشئين في دبي: دروس في العزيمة والعمل الجماعي

كانت تينا واحدة من بين 392 من المحاربين الشباب الذين خطوا على أرض المعركة. وقد تجمع ما مجموعه 56 فريقًا من المدارس والصالات الرياضية والأكاديميات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الحدث. ومنذ اللحظة التي تم فيها التغلب على العقبة الأولى، كانت الطاقة في المكان مشحونة بالكهرباء. وهتف الآباء والمشجعون للرياضيين الشباب.