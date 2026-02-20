معركة العمالقة في دبي.. سفيتولينا تتحدى "غوف" بزخم ريمونتادا لا تُنسى

إيلينا سفيتولينا سعيدة بالعودة إلى الدور نصف النهائي في بطولة تحمل ذكريات خاصة لها.

متزوجة من نجم التنس الفرنسي غايل مونفيس، عادت سفيتولينا مؤخرًا بشكل مؤثر إلى قائمة أفضل 10 لاعبات في تصنيف رابطة محترفات التنس (WTA) بعد إنجاب ابنتهما، سكاي.

الفائزة ببطولة دبي للتنس الحرة مرتين، سفيتولينا الآن على بعد فوزين من الفوز باللقب للمرة الثالثة.

ليلة الخميس، نجت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا من وابل من التسديدات الهجومية من الكرواتية أنطونيا روزيتش لتحقق فوزًا بنتيجة 3-6 و 6-2 و 6-2 وتتأهل إلى الدور نصف النهائي ضد كوكو غوف.

“بالنسبة لي، إنه مكان مميز حقًا. عندما فزت هنا للمرة الأولى (2017)، دخلت قائمة أفضل 10 لاعبات،” قالت.

“الفوز هنا مرتين (2017 و 2018) أيضًا، يحتل مكانة خاصة بالنسبة لي. نحب قضاء الوقت هنا. لدي أصدقائي المقربون هنا.

“أنا أستمتع حقًا بوجودي هنا واللعب هنا. أعتقد أن الكثير من الأوكرانيين يأتون أيضًا للدعم. بالنسبة لي، إنه مكان مثالي.”

لكن سفيتولينا تعلم أن مواجهة غوف، الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى، ستكون تحديًا صعبًا للغاية يوم الجمعة، على الرغم من فوزها على الأمريكية في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي الشهر الماضي.

“أولاً، يجب أن أعطي الأولوية لتعافيي. أعتقد أن هذا هو الجانب الأكثر أهمية لأن المباراة ستكون بدنية،” قالت.

“يجب أن أكون مستعدة للتبادلات الطويلة. يجب أن أكون مستعدة للكرات السريعة أيضًا. هذه هي الأولوية الآن.

“ثم غدًا، بالطبع، سيكون لدينا وقت قليل جدًا للعمل على بعض الأشياء تكتيكيًا في الإحماء. أعتقد أنني قمت ببعض الأشياء الجيدة في ملبورن. سيتعين علي القيام بها مرة أخرى.

“لكنني أعتقد أن الظروف هنا ربما تكون مختلفة قليلاً، لذا يجب أن أرى مع مدربي وأعمل حقًا على التكتيكات، ما الذي يمكن أن ينجح ضدها.”

ستكون المباراة نصف النهائية الأولى يوم الجمعة معركة أمريكية خالصة، حيث ستواجه جيسيكا بيجولا، التي تغلبت على كلارا تاوسون من الدنمارك (6-3، 2-6، 6-4)، أماندا أنيسيموفا، التي هزمت البطلة المدافعة ميرا أندريفا من روسيا (2-6، 7-5، 7-6).

بينما شهدت ثلاث مباريات ربع نهائية معارك مثيرة من ثلاث مجموعات يوم الخميس، حطمت غوف قلوب الفلبينيين بعرض قاسٍ للتنس الهجومي لتفوز على ألكسندرا إيالا بنتيجة 6-0، 6-2، لتنهي بذلك مسيرة النجمة الصاعدة الخرافية في دبي.’