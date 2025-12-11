مطار دبي يستقبل 1500 رياضي من 35 دولة

وفي هذا الصدد، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إن الخدمات الميسّرة هي تجسيد حي لالتزام المطار بتقديم تجربة متكاملة لجميع الضيوف، بغض النظر عن احتياجاتهم. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي يضمن تنقلهم براحة وثقة تامة عبر جميع مرافقه، بدءًا من الكوادر المدربة والحلقات السمعية وصولاً إلى مكاتب المساعدة المخصصة والمساحات الهادئة. وأضاف الجوكر أن اللحظات الأولى لهؤلاء الرياضيين الشباب تبدأ في المطار، ولذلك كان الحرص على أن تكون التجربة سلسة وشاملة وبعيدة كل البعد عن أي توتر.