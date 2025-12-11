مطار دبي يستقبل 1500 رياضي من 35 دولة

دوما ما تثبت دبي كفاءتها واهتمامها بكل تفاصيل زوارها، واليوم يستقبل مطار دبي الدولي (DXB) بنجاح أكثر من 1,500 رياضي ومشارك من 35 دولة، استعدادًا لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب 2025. وتؤكد هذه الأعداد أن الدورة الحالية هي الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الألعاب.
وعكست عملية الاستقبال كفاءة تشغيلية متقدمة والتزام المطار الراسخ بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الميسّرة لضمان سهولة ويسر وصول جميع الوفود في بيئة مثالية ومجهزة. وقد تم تجهيز المطار بالكامل عبر مبانيه الثلاثة، حيث نُشرت فرق عمل متخصصة ومُدرَّبة على أعلى المعايير للتعامل مع أصحاب الهمم، في جهد موحد لضمان تجربة سلسة واستثنائية للمشاركين.
وشملت الاستعدادات تنظيم ورش عمل توعوية لموظفي الخطوط الأمامية حول أفضل الممارسات، وتشكيل لجان إشراف مشتركة لمتابعة وصول الوفود وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء مناطق استقبال مجهزة ومكاتب مساندة للرياضيين، مع توفير دعم لوجستي متكامل لأسطول النقل الرسمي طوال مرحلة الوصول.
تجربة سلسة ومريحة للرياضيين
وفي هذا الصدد، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إن الخدمات الميسّرة هي تجسيد حي لالتزام المطار بتقديم تجربة متكاملة لجميع الضيوف، بغض النظر عن احتياجاتهم. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي يضمن تنقلهم براحة وثقة تامة عبر جميع مرافقه، بدءًا من الكوادر المدربة والحلقات السمعية وصولاً إلى مكاتب المساعدة المخصصة والمساحات الهادئة. وأضاف الجوكر أن اللحظات الأولى لهؤلاء الرياضيين الشباب تبدأ في المطار، ولذلك كان الحرص على أن تكون التجربة سلسة وشاملة وبعيدة كل البعد عن أي توتر.
وتأكيدًا على هذا الالتزام، يشارك مجموعة من موظفي مطارات دبي بجهود تطوعية لدعم الرياضيين خلال فترة انعقاد الألعاب، مما يبرهن على دعم المؤسسة لجهود دمج وتمكين أصحاب الهمم في نسيج المجتمع.
وستشهد الدورة منافسات قوية في 11 مسابقة رياضية موزعة على ثمانية ملاعب عالمية المستوى، وستقام خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر. ويأتي هذا الحدث ليعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتميز في الرياضات البارالمبية، في استضافة هي الثانية من نوعها بعد النجاح الباهر لدورة 2017.