مضمار جبل علي.. مسرح الصراع الأخير على ألقاب 2025

يستضيف مضمار جبل علي الاجتماع قبل الأخير لعام 2025 هذا السبت، والذي عادة ما يأتي مصحوباً بشعور قوي بالترقب. يتصدر البرنامج المكون من سبعة أشواط سباقا "هانديكاب" (تكافؤ) قيمان، تبلغ قيمة كل منهما 120 ألف درهم، ويقدم كلاهما منافسات مفتوحة وقوية من شأنها أن تخبرنا الكثير عن الخيول والاسطبلات التي ستنهي العام في أقوى حالاتها.
يأتي أول أبرز الأحداث في الشوط الثالث، سباق "جلوريوس ساترداي ستيكس" (Glorious Saturday Stakes)، وهو سباق تكافؤ للفئة من 75 إلى 100، يُقام على مسافة سبعة أفراء على مضمار جبل علي الرملي الشهير، الذي يتميز بتركيبة فريدة تجعله خاصاً في عالم سباقات الخيول.
على عكس العديد من الأسطح الرملية الحديثة التي تعتمد بشكل كبير على المواد الاصطناعية أو الخلطات المستوردة، فإن سطح السباق في جبل علي هو مزيج تقليدي من الرمل والزيت. تم بناء سطح المضمار من رمال الصحراء المحلية المخلوطة بزيت المحركات المعاد تدويره والمستورد من أحواض بناء السفن في المنطقة.
اختبار مميز مفتوح
مع إعلان مشاركة 12 خيلاً، يبدو سباق "جلوريوس ساترداي ستيكس" واحداً من أكثر السباقات تنافسية في اليوم، وهو اختبار حقيقي للجاهزية واللياقة والقدرة على التكيف في هذه المرحلة من الموسم.
يتركز الكثير من الاهتمام حول الجواد "تيليمارك" (Telemark)، الذي ترك انطباعاً قوياً عندما فاز في ظهوره الأول في الإمارات في مضمار ميدان قبل ثلاثة أسابيع في سباق "فورد هانديكاب".
جاء ذلك الانتصار بعد مسيرة قوية ومستقرة في بريطانيا، حيث شارك الجواد البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل "نايت أوف ثاندر" في 18 سباقاً وحقق أربعة انتصارات. يمتلك "تيليمارك" فريق "رباح للسباقات" ويشرف على تدريبه الثنائي (الأب والابن) سايمون وإد كريسفورد، ومن الواضح أنه استقر بسرعة في سباقات دبي ويسعى الآن لتكرار الفوز في ظروف مماثلة.
ترشيحات "خليج تايمز"
السباق 1: الناير، يعقوب
السباق 2: كازينو باي، لا يتال
السباق 3: تيليمارك، ذا آيس فينيكس
السباق 4: أوماها فرونت، بشير
السباق 5: مشكور، أوشن فايكنج
السباق 6: إكسكولبيشن، يوفراج
السباق 7: موهوب، فروستفاير
أفضل اليوم: كازينو باي
ومع ذلك، لن تكون هذه المهمة سهلة؛ فعمق المنافسة يمنح السباق طابعاً مفتوحاً للغاية، حيث يصل العديد من المتسابقين إلى جبل علي بفرص مشروعة للفوز. يدفع المدرب دوغ واتسون، الذي يعد دائماً قوة رئيسية في سباقات التكافؤ المحلية، بكل من "كاتس باي فايف" (Cats By Five) و"نيار" (Nyaar)، وهما جوادان يناسبان تماماً الخط المستقيم الطويل لمضمار جبل علي ويمتلكان خبرة كبيرة، ويمكن لأي منهما الاستفادة إذا سار إيقاع السباق لصالحهما. لاعب رئيسي آخر هو "ذا آيس فينيكس" (The Ice Phoenix)، الذي يمثل بطل المدربين في الإمارات مصبح المهيري. الجواد البالغ من العمر أربع سنوات، والذي كان يُدرب سابقاً في أوروبا، خاض ثلاث مشاركات منذ انتقاله للاسطبل ويبدو أنه بدأ يجد مستواه.
التقدم المستمر يلهم الثقة
وقال المهيري: "أنا سعيد جداً بكيفية تكيف الجواد مع محيطه الجديد في اسطبلاتنا واستمراره في التقدم مع كل مشاركة". هذا التحسن المستمر الذي يسلط المدرب الضوء عليه يجعله منافساً مثيراً للاهتمام في سباق قد تحسمه هوامش صغيرة. وتعكس أسواق المراهنات الدولية مدى قوة التنافس في هذا الشوط، حيث تم وضع "تيليمارك" كمرشح أول بنسبة (6/5)، يليه "كاتس باي فايف" بنسبة (4/1)، ثم "ذا آيس فينيكس" بنسبة (9/2)، و"نيار" بنسبة (11/2). وبعيداً عن النتيجة الفردية، تكمن أهمية سباق "جلوريوس ساترداي ستيكس" في توقيته المحوري من الموسم؛ فمع بقاء اجتماع واحد فقط في نادي الشارقة للفروسية والسباق يوم الأحد، يمكن للأداء القوي هنا أن يحدد زخم نهاية الموسم. بالنسبة للمدربين والملاك، فهي أيضاً فرصة قيمة لتأمين جائزة مالية مرموقة قبل أن يتحول عام 2025 إلى 2026.
لاحقاً في البرنامج، يقدم الشوط الخامس، سباق "نيو يير فيست ستيكس" (New Year Fest Stakes) على مسافة 1800 متر، لغزاً مختلفاً ولكنه مثير للاهتمام بنفس القدر. استقطب هذا السباق مجموعة محدودة تضم ستة خيول للمسافات المتوسطة، يقودهم "أوشن فيكينج"، الذي يسجل ظهوره الأول في الإمارات لصالح فريق كريسفورد.
وصول موهبة فرنسية
الجواد المنحدر من نسل "فار" (Farhh)، والذي كان يُدرب سابقاً في فرنسا من قبل الأسطورة أندريه فابر (الذي تُوج بلقب بطل المدربين في فرنسا 32 مرة في مسيرته)، هو أحد خيول "رباح للسباقات" وسيقوده النجم البرازيلي سيلفستر دي سوزا، مما يضيف مزيداً من الإثارة لظهوره الأول محلياً. لم يكن "فار" سوى نجم خارق لمدرب جودولفين سعيد بن سرور، حيث فاز بسباق "لوكنج ستيكس" (الفئة الأولى) في نيوبوري و"تشاريتي ستيكس" في أسكوت في عام 2013 التاريخي. ويقف في طريقه أسماء مألوفة، يتقدمها "تروث إكسبليند" (Truth Explained) للمدرب دوغ واتسون، والذي يتم تداوله حالياً كمرشح أول مبكر عالمياً، إلى جانب "مشكور" (Mashkoor)، الفائز مؤخراً في جبل علي للمدرب مروان البيضائي، وزميله في الاسطبل "عبلان" (Aablan). ومع عدد أقل من المشاركين وخيول ذات مستوى مثبت في هذه المسافة، قد تكون التكتيكات وإيقاع السباق حاسمين.
يُفتتح بعد الظهر، كما تقتضي التقاليد، بسباق للخيول العربية الأصيلة، وهو سمة راسخة في سباقات مضمار جبل علي تعكس التراث العرقي للمضمار وهويته. وبالنظر إلى الاجتماع ككل، يمزج سباق السبت بين الخيول ذات الأداء المستقر والقصص المتطورة. ومع وجود سباقين رئيسيين مفتوحين واقتراب العام التسابق من نهايته، يعد مضمار جبل علي بظهيرة قد تصنع فيها التفاصيل الصغيرة الفارق الأكبر.