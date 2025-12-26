مضمار جبل علي.. مسرح الصراع الأخير على ألقاب 2025

الجواد المنحدر من نسل "فار" (Farhh)، والذي كان يُدرب سابقاً في فرنسا من قبل الأسطورة أندريه فابر (الذي تُوج بلقب بطل المدربين في فرنسا 32 مرة في مسيرته)، هو أحد خيول "رباح للسباقات" وسيقوده النجم البرازيلي سيلفستر دي سوزا، مما يضيف مزيداً من الإثارة لظهوره الأول محلياً. لم يكن "فار" سوى نجم خارق لمدرب جودولفين سعيد بن سرور، حيث فاز بسباق "لوكنج ستيكس" (الفئة الأولى) في نيوبوري و"تشاريتي ستيكس" في أسكوت في عام 2013 التاريخي. ويقف في طريقه أسماء مألوفة، يتقدمها "تروث إكسبليند" (Truth Explained) للمدرب دوغ واتسون، والذي يتم تداوله حالياً كمرشح أول مبكر عالمياً، إلى جانب "مشكور" (Mashkoor)، الفائز مؤخراً في جبل علي للمدرب مروان البيضائي، وزميله في الاسطبل "عبلان" (Aablan). ومع عدد أقل من المشاركين وخيول ذات مستوى مثبت في هذه المسافة، قد تكون التكتيكات وإيقاع السباق حاسمين.