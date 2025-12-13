مراد غاسيف يطيح بكوبرات بوليـف بالضربة القاضية ويتوّج بطلاً للعالم في دبي

رفع ولش سجله إلى 12 فوزاً مقابل هزيمتين وتعادل واحد، مقدّماً أداءً ناضجاً ومركّزاً طوال الجولات الست، مكتملاً بالتحكم في الإيقاع وتقليص دعم الجماهير الإفريقية التي هتفت لكل لكمة من سيروادا. المقابل الأوغندي، الذي أصبح سجله 12-5-1، قدّم شجاعة وطموحاً، لكن حركة ولش وذكاءه داخل الحلبة — التي أعادت للأذهان لمحات من جده الأسطوري كانت الفيصل.