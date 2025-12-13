مراد غاسيف يطيح بكوبرات بوليـف بالضربة القاضية ويتوّج بطلاً للعالم في دبي

الملاكمة في الوزن الثقيل دائمًا ما عاشت على وعد بسيط وقاس: أنه في أي لحظة، يمكن لضربة واحدة أن تنهي كل شيء.
إنها الفئة التي تتجسد فيها النهايات الانفجارية واللحظات الزلزالية – تَذكّر ضربة محمد علي الساحرة التي أطاحت بسوني ليستون عام 1964، وضربة جورج فورمان الصاعقة التي أسقطت مايكل مورر عام 1994، وتدمير مايك تايسون المرعب لمايكل سبينكس عام 1988.
في ليلة الجمعة داخل استاد دبي للتنس المزدحم بالجماهير، تذكّر عشاق الملاكمة بشكل واقعي ولمّاح السبب الذي يجعل وزن الثقيل لا يزال يحظى بجاذبية لا مثيل لها في عالم الرياضة.
تُوِّج الروسي مراد غاسيف (يميناً) بطلاً للعالم في وزن الثقيل بنسخة «العادية» من رابطة الملاكمة العالمية WBA، بعد فوزه على البلغاري كوبـرات بوليـف بالضربة القاضية في الجولة السادسة. – صورة من الاتحاد الدولي للملاكمة IBA
في الجولة السادسة من النزال الرئيسي ضمن أمسية IBA Pro 13: ليلة الأبطال، وجّه غاسيف لكمة يسارية مثالية التوقيت أطاحت بالمخضرم البلغاري كوبـرات بوليـف أرضاً، ليحسم المواجهة بضربة قاضية مذهلة، ويتوّج بطلاً جديداً للعالم. وكانت نهاية من تلك النوعيات التي تجمّد الأجواء لثوانٍ قبل أن تنفجر الجماهير الروسية في المدرجات، مطلقةً أصواتا لا تنسى من الفرح والحماس.
دخل بوليـف، البالغ من العمر 44 عاماً، النزال وهو يدرك أن الرهانات كبيرة والاحتمالات ليست في صالحه، رغم مسيرته الطويلة والمشرّفة التي شهدت نزالين على ألقاب العالم أمام أسماء كبار مثل فلاديمير كليتشكو وأنتوني جوشوا وديريك تشيسورا.
في البداية، خاض المعركة بعزم واضح. مستخدماً جاباً قوياً أشبه بالمكبس، سيطر بوليـف على الجولات الأولى، مُبقياً غاسيف، الأصغر منه بـ12 عاماً (32 عاماً)، على مسافة آمنة ومتحكماً بإيقاع اللقاء. لكن مع مرور الوقت، بدأ ميزان القوة يتبدل. فغاسيف، البطل العالمي السابق في وزن الطراد، ركّز هجماته على الجسد، ما أضعف صلابة خصمه تدريجياً.
وميض قبل السقوط
في الجولة الخامسة، حاول بوليـف إشعال الأجواء مجدداً عندما حاصر غاسيف عند الحبال بلكمة يمينية حادة، مهدداً بقلب مجريات النزال، لكن علامات الخطر كانت واضحة.
ثم جاءت الضربة الحاسمة التي حددت الليلة.
لكمة يسارية متقنة التوقيت، أُطلقت بدقة قناص، أصابت الهدف مباشرة، وأسقطت بوليـف بعنف على الأرض. حاول المقاتل البلغاري، الملقب بـ«الكوبرا»، النهوض وإكمال العد، لكن ساقيه خانتاه.
في لحظة واحدة، انتهى النزال — وربما انتهت أيضاً أحلامه الأخيرة بالحصول على اللقب.
بهذا الانتصار، رفع غاسيف رصيده إلى 33 فوزاً مقابل هزيمتين (26 منها بالضربة القاضية)، ليفرض نفسه مجدداً ضمن دائرة المنافسين على الألقاب الكبرى، مع احتمالية مواجهة مستقبلية ضد بطل العالم الأوكراني أوليكساندر أوسيك أو النجم البريطاني الصاعد موزِس إتاوما.
وقال غاسيف بعد النزال: «هذه هي ملاكمة الوزن الثقيل. لطالما قلت إن لكمة واحدة يمكن أن تغيّر كل شيء. احترمت خبرة بوليـف كثيراً، لكني كنت مؤمناً بقوتي وتوقيت ضرباتي. الليلة، اجتمع كل شيء في صالحي.»
أصداء من تاريخ الملاكمة
في وقت سابق ضمن الأمسية، عاد نيكو علي ولش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي، إلى طريق الانتصارات بعد خمسة أسابيع فقط، بفوز مُقنع بقرار جماعي على المقيم في دبي جيرمايا سيروادا في فئة الوزن المتوسط.
رفع ولش سجله إلى 12 فوزاً مقابل هزيمتين وتعادل واحد، مقدّماً أداءً ناضجاً ومركّزاً طوال الجولات الست، مكتملاً بالتحكم في الإيقاع وتقليص دعم الجماهير الإفريقية التي هتفت لكل لكمة من سيروادا. المقابل الأوغندي، الذي أصبح سجله 12-5-1، قدّم شجاعة وطموحاً، لكن حركة ولش وذكاءه داخل الحلبة — التي أعادت للأذهان لمحات من جده الأسطوري كانت الفيصل.
وبينما تابعته والدته راشدة ووالده بوب ولش من مقصورة كبار الشخصيات بجانب نخبة من رموز الرياضة مثل ماني باكياو وتيرنس كراوفورد وديونتاي وايلدر وأمير خان ونجوم الفنون القتالية المختلطة رامبيج جاكسون وهنري سيجودو، أدار ولش النزال بهدوء وثقة، مواصلاً بناء مسيرته الخاصة بينما يكرّم الإرث الذي يحمله اسمه والمطرّز على سرواله بالأخضر والذهبي.
قال ولش بعد اللقاء: «في كل نزال أحاول أن أقدّم بياناً أكبر من السابق.»
أنور يقدم بيانًا للملاكمة الهندية
عرفت الملاكمة الهندية لحظة مهمة هذه الليلة بعدما حافظ فيزان أنور على سجله المثالي (21–0) بفوزٍ بالنقاط على الخصم الخطير خوسين بيسانغوروف.
وُلد أنور في كولكاتا ويعيش الآن في دبي، حيث تَشكَّل كملاكم داخل نادي راوند 10 للملاكمة التابع لأحمد صديقي في منطقة القوز. انعكس ذلك في الحضور الجماهيري الكبير الذي ساند مسيرته. وكان زملاؤه فرهاد بلوشي وسلطان النعيمي من أكثر المشجعين حماساً له، فيما أظهر أنور صلابة وانضباطاً اكتسبهما من مدربه وفريقه.
أمام خصم متمرّس، تعامل أنور مع الضغط بثبات ونضج، محققاً فوزاً يعزز مكانته على الساحة الدولية، ويبرهن على أهمية بروز مقاتلين محترفين نشأوا وتطوروا في دبي.
ليلة لا تُنسى
قدّمت النزالات التمهيدية نصيبها من الإثارة والتشويق. إذ تمكّن نجم طاجيكستان الأولمبي باخودور عثمانوف من قلب الطاولة في الجولات الأخيرة ليتفوق على البريطاني ماكسي هيوز، بطل منظمة IBO السابق، في نزال تأهيلي. كما أوقف الروسي الأمريكي المقيم في فلوريدا فاديم موسايف الجنوب أفريقي تولاني إمبينغي بالضربة الفنية في الجولة الثالثة، لينتزع لقب العالم للوزن الوسط من منظمة IBO، بينما أعلن الروسي أرتيم سوسلينكوف نفسه بقوة من خلال فوز ساحق بالضربة القاضية على الأمريكي ستانلي رايت.
أما النزال النسائي فقد انتهى بفوز الفرنسية إيستيل موسلي على إيلين سيمواكا بقرارٍ جماعي بعد ثماني جولات.
لكن عندما انطفأت الأنوار بعد منتصف الليل، وسكنت الأجواء داخل الحلبة، بقيت ذكرى واحدة تسيطر على المشهد، تلك اللكمة القاضية من مراد غاسيف التي أعادت للجمهور المعنى الخام والإثارة الأصيلة لملاكمة الوزن الثقيل.
نتائج IBA Pro 13
مورات جاسييف (RUS) – KO الجولة السادسة – كوبارت بوليف (BUL)
يول فينول (VEN) – SD 10 – شاخوبيدين زويروف (UZB)
فيزان أنور (UAE/IND) – SD 10 – خسين بايسانغوروف (RUS)
خاريتون أغربا (RUS) – UD 12 – روبين نيستور نيري مونوز (ARG)
فاديم موسايف (RUS) – TKO 3 – تولاني مبينجي (RSA)
داود أليوف (UZB) – RTD 6 – ديف بينالوسا (USA)
نيكو علي والش (USA) – UD 6 – جيريمياه سيروادا (UGA)
إستيل موسلي (FRA) – UD 8 – إيلين سيمواكا (MWI)
ماديار سيدراخيموف (KAZ) – MD 10 – ديفيد دزوكاييف (RUS)
صامويل كارمونا (ESP) – UD 8 – إيمانويل جوزيف (GER)
أرتيم سوسلينكوف (RUS) – TKO 6 – ستانلي رايت (USA)