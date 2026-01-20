مدريد تستضيف جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026

قال راؤول غونزاليس بلانكو، عضو أكاديمية لوريوس العالمية للرياضة وأسطورة ريال مدريد: "أشعر بفخر حقيقي بأن مدينتي تستضيف مرة أخرى هذا الاحتفال الرائع بالرياضة العالمية. جوائز لوريوس العالمية للرياضة مميزة ليس فقط لأنها تقدّر الإنجاز والنجاح الرياضي، ولكن أيضاً التغيير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه الرياضة في مجتمعنا. لا أستطيع الانتظار للترحيب بأعظم رياضيي العالم في مدريد مرة أخرى – إلى جانب عائلة لوريوس – للاحتفال بعام رياضي آخر لا يصدق."