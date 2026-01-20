مدريد تستضيف جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026

تتجه أنظار عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم إلى مدريد في 20 أبريل، عندما تقام جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026 في قصر سيبيليس. سيتجمع أفضل الرياضيين في العالم – وأساطير أكاديمية لوريوس العالمية للرياضة على مر العصور – في عاصمة إسبانيا مرة أخرى لأعظم عرض رياضي.
تم الإعلان عن نجم ريال مدريد والفائز بجائزة لوريوس العالمية لأفضل إنجاز رياضي لعام 2024، جود بيلينغهام، سفيراً للوريوس في سبتمبر، عندما انضم إلى الأطفال المحليين في ورشة عمل لكرة القدم لبناء الفريق في مؤسسة Fútbol Más الخيرية المدعومة من لوريوس.
ستجمع جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026 مرة أخرى المجتمع الرياضي العالمي، إلى جانب بعض أكبر الأسماء في عالم الترفيه والثقافة والموضة. سيتم منح تمثال لوريوس الأيقوني لفائز واحد في كل من الفئات السبع الرئيسية. سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم الرياضية النهائية: أكاديمية لوريوس العالمية للرياضة.
قال راؤول غونزاليس بلانكو، عضو أكاديمية لوريوس العالمية للرياضة وأسطورة ريال مدريد: "أشعر بفخر حقيقي بأن مدينتي تستضيف مرة أخرى هذا الاحتفال الرائع بالرياضة العالمية. جوائز لوريوس العالمية للرياضة مميزة ليس فقط لأنها تقدّر الإنجاز والنجاح الرياضي، ولكن أيضاً التغيير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه الرياضة في مجتمعنا. لا أستطيع الانتظار للترحيب بأعظم رياضيي العالم في مدريد مرة أخرى – إلى جانب عائلة لوريوس – للاحتفال بعام رياضي آخر لا يصدق."