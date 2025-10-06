مدربو ونجوم دوري كرة السلة الأميركي يشيدون بالبطولة الرائعة في أبوظبي

اختتم فريق نيويورك نيكس رحلته إلى أبوظبي بفوز على فريق فيلادلفيا 76ers بنتيجة 113–104 في ثاني مواجهتين استعراضيتين ضمن "مباريات NBA أبوظبي 2025"، التي قدمتها شركة "القابضة ADQ".

شهدت قاعة "الاتحاد أرينا" المكتملة العدد اثنتين من أعرق الفرق في تاريخ NBA وهما تحضران منافستهما إلى دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى.

أجواء مكهربة وحضور نجوم عالميين

أنهى فريق نيكس مباراتيه الاستعراضيتين في أبوظبي بأداء قوي، قاده الظهور الأول لـ أو جي أنونوبي بـ 13 نقطة، وهيمنة ميتشل روبنسون على الكرات المرتدة، وأداء واثق من جالين برونسون بـ 14 نقطة، مما ساعد في تأمين الفوز في المباراتين المتتاليتين.

كانت الأجواء داخل الاتحاد أرينا حماسية، بحضور الآلاف من المشجعين والمشاهير. وكان من بين الحضور البارزين الموسيقي البريطاني نويل روبنسون، ونجم بوليوود رانفير سينغ، ومغني الراب البريطاني سنترال سي، والممثلة والمغنية الأمريكية فيكتوريا جستيس، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار أدريان برودي، ونجما الكي-بوب تشنلي وويناوين، وأسطورة كرة الشارع ذا بروفيسور، ومنافس الوزن الثقيل في UFC سيريل غان، ومغني الراب الهندي بادشاه.

كما حضر العديد من المواهب العربية مثل سيلاوي، وTul8te، ونور الغندور، وماغي بو غصن، مما أضاف إلى الأجواء النابضة بالحياة للمباراة.

إشادة بالضيافة والبيئة

في تعليق على فترة تواجد الفريق في أبوظبي، قال المدرب الرئيسي لفريق 76ers، نيك نيرس: "كان الأمر رائعاً. كانت هناك بعض الأشياء التي أردت تحقيقها واستمتعت بها حقاً من منظور التدريب ومن منظور كرة السلة. لقد قضينا أسبوع عمل جيد حقاً، وشهدنا في مباراة الليلة الكثير من الأمور الإيجابية، بما في ذلك العديد من المجالات التي كنا نركز على تحسينها."

وأضاف المدرب الرئيسي لفريق نيكس، مايك براون، عن تجربة أبوظبي: "لقد كانت رحلة عظيمة. استمتعنا بها حقاً؛ كان الناس هنا مرحبين للغاية، ولم يكن بإمكاننا أن نطلب بيئة أفضل لقضاء الوقت مع عائلاتنا ومع بعضنا البعض. أعتقد أننا استفدنا كثيراً من الرحلة. الآن سنعود إلى الديار، ونعيد تجميع صفوفنا، ونستمر في محاولة أن نصبح أفضل قليلاً كل يوم."