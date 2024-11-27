مدربة الكاراتيه "دينوشا بيريرا"تلهم رياضيات الشارقة

ووفقاً لوالدها، شاندراسوما بيريرا، ظهرت لدى دينوشا قدرات رياضية هائلة منذ سن مبكرة، وغالباً ما كانت تلعب الرياضة مع أشقائها، بما في ذلك شقيقها الراحل، الذي توفي قبل 10 سنوات.