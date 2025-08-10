محمد صلاح يحرج "يويفا" بسؤال ساخر عن مقتل "بيليه فلسطين"

أعاد نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح نشر تغريدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأحد، مضيفًا تعليقًا ساخرًا لاقى إشادة واسعة من جماهيره العربية.
نعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على موقع X سليمان العبيد، لاعب المنتخب الفلسطيني السابق الذي قُتل بنيران إسرائيلية في قطاع غزة، بحسب ما ذكره مجلس إدارة الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان إن عبيد (41 عاما) قتل الأربعاء عندما استهدفت القوات الإسرائيلية "أشخاصا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة".
جاء في تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "وداعًا لسليمان العبيد، بيليه فلسطين". وفي رده، سأل صلاح ساخرًا الهيئة المسؤولة عن كرة القدم في أوروبا: "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا مات؟"
قوبل تعليق صلاح الساخر بإعجاب العديد من مشجعيه. وواجه اللاعب الشهير انتقادات لاذعة من جماهيره الذين انتقدوه لتقصيره في الحديث عن الوضع في غزة.
وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن عبيد، نجم نادي خدمات الشاطئ السابق في غزة، خاض 24 مباراة دولية مع المنتخب الفلسطيني.
وأضاف البيان أن العبيد سجل خلال مسيرته الطويلة أكثر من 100 هدف، ما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية.
ولعب لاعب الوسط أيضًا لفريق مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967.
أثناء إقامته هناك في عام 2010، كان عبيد من بين ستة لاعبين في المنتخب الوطني من غزة الذين أعيدوا من الحدود الأردنية "لأسباب أمنية" في طريقهم إلى مباراة ودية في موريتانيا.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي في ذلك الوقت إن اللاعبين فشلوا في تجديد التصاريح الخاصة التي تسمح لهم باللعب في الضفة الغربية.
وقال عبيد في عام 2010 "عندما سمعت أننا سنُمنع من السفر، شعرت بحزن شديد، لأن أي رياضي يحلم بارتداء قميص منتخب بلاده في المحافل الدولية".
"نريد أن نتمكن من السفر بحرية مع عائلاتنا، تمامًا مثل الرياضيين في أي مكان آخر في العالم."
ولد عبيد في مدينة غزة، وكان متزوجاً ولديه خمسة أبناء.
منذ بداية حرب غزة، التي اندلعت بسبب هجوم حركة حماس الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 662 شخصاً من قطاع الرياضة والكشف عن المواهب، بما في ذلك 321 في مجتمع كرة القدم، وفقاً للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)