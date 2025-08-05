محمد سراج: من 200 روبية للمباراة إلى الفوز بمليار قلب

"لقد انتهى به الأمر إلى أخذ ثلاثة ويكيتات من الدرجة الأولى في المباراة التجريبية، مما أكسبه مكانًا في فريق الولاية تحت 23 عامًا،" أخبرنا أعظم منذ ما يقرب من خمس سنوات عندما كان سراج يحاول اقتحام الفريق الهندي للحصول على مكان منتظم على خلفية أدائه المحلي ودوري IPL (الدوري الهندي الممتاز).