محمد سراج: من 200 روبية للمباراة إلى الفوز بمليار قلب

في ختام جهوده الشجاعة في البولينج والتي منحت الهند فوزًا لا ينسى في المباراة النهائية المثيرة للمباراة الخامسة في ملعب أوفال، حضر محمد سراج المؤتمر الصحفي بعد المباراة مرتديًا ابتسامة مليونية.
كان لدى سراج كل الأسباب ليكون سعيدًا للغاية بعد أن نجح في صد تسديدته الحارقة لجاس أتكينسون، لينهي المقاومة البطولية لضارب الدرجة الأدنى الإنجليزي ويحقق للهند أحد أعظم الانتصارات في تاريخها في مباريات الكريكيت الاختبارية.
مع تسعة ويكيتات في المباراة، بما في ذلك خمسة في الشوط الثاني التي ساعدت الهند في الدفاع عن هدف 374 بأضيق هامش، لم يخرج سراج من ظلال جاسبريت بومراه فحسب، بل دخل أيضًا إلى عالم أبطال الفوز بالمباريات الأكبر في الهند.
وقال "استيقظت للتو في الصباح معتقدا أنني أستطيع الفوز بالمباراة لصالح الهند"، في إشارة إلى الموقف الحساس في نهاية اليوم الرابع عندما احتاجت إنجلترا إلى 35 جولة للفوز مع وجود أربعة ويكيتات في متناول اليد.
شعرتُ أنني أستطيع الفوز بالمباراة للهند إذا رميتُ الكرة في الأماكن الصحيحة. أنا سعيدٌ بفوزنا، والآن يبتسم 1.4 مليار شخص في بلدنا. إنه شعورٌ مميز.
من الصعب أن نصدق أن الرجل الذي أبقى الحلم الهندي حياً في سلسلة المباريات الخمس الشاقة ضد إنجلترا كان يكافح ذات يوم للحصول على فرصة للعب حتى في لعبة الكريكيت على مستوى الأندية.
قبل أكثر من عقد بقليل، كان سراج يلعب لفرق الشركات في حيدر آباد مقابل 200 روبية فقط للمباراة. لم يكن والده، محمد غوس، قادرًا حتى على شراء "أحذية مناسبة" لمبارياته.
لكن والدته، شبانة بيجوم، هي التي لم تستسلم أبدًا لأحلام ابنها في لعبة الكريكيت.
وتوسلت إلى عبد العظيم، لاعب الكريكيت الهندي السابق من الدرجة الأولى، أن يمنح ابنها فرصة لإثبات موهبته على مستوى الولاية.
كانت شبانة بيجوم تعمل في منزل شقيقة عظيم لتغطية نفقاتها.
كانت والدته تطلب مني كل يوم تقريبًا مساعدة ابنها. كانت تقول لي: "أرجوك ساعد ابني، فهو غير مهتم بالدراسة، يلعب الكريكيت فقط طوال الوقت"، هذا ما قاله عظيم لصحيفة "خليج تايمز" عام ٢٠٢٠.
وكان عظيم هو الذي ساعد سراج في النهاية على الانضمام إلى فريق النادي قبل أن يمنحه الفرصة لإقناع مسؤولي اختيار فريق حيدر أباد تحت 23 عامًا في مباراة تجريبية.
"لقد انتهى به الأمر إلى أخذ ثلاثة ويكيتات من الدرجة الأولى في المباراة التجريبية، مما أكسبه مكانًا في فريق الولاية تحت 23 عامًا،" أخبرنا أعظم منذ ما يقرب من خمس سنوات عندما كان سراج يحاول اقتحام الفريق الهندي للحصول على مكان منتظم على خلفية أدائه المحلي ودوري IPL (الدوري الهندي الممتاز).
والآن، بعد أن حصل على 23 ويكيت في سلسلة إنجلترا بعد أن لعب فترات متواصلة من البولينج السريع، لم يفز سراج بمليار قلب في الهند فحسب، بل اكتسب أيضًا معجبًا في جو روت.
أشاد نجم هجوم إنجلترا، الذي سجل 105 نقطة ورفع آمال إنجلترا في تحقيق فوز غير متوقع في ملعب أوفال بفضل شراكته المذهلة التي بلغت 195 نقطة مع هاري بروك (111)، بسراج.
قال روت عن سيراج، الذي رمى 187 كرة في خمس مباريات تجريبية: "إنه محارب، محارب حقيقي. إنه شخص ترغب بوجوده في فريقك؛ إنه من هذا النوع من الشخصيات. يبذل قصارى جهده من أجل الهند".
كان عظيم، الذي توفي في عام 2023، قد أرجع روحه التي لا تعرف الاستسلام إلى جذور سراج.
قال عظيم: "إنه ينحدر من قبيلة كانت تُعدّ سندًا لنظام. إنهم أناسٌ أقوياء. لقد ارتقى سلم المجد في فترة وجيزة جدًا... إنها قصةٌ عجيبة".
لولا سراج يوم الاثنين لما حدثت معجزة لهذا الفريق الهندي الشاب الذي تم شطبه من القائمة قبل بداية السلسلة.
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