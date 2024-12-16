محمد تويزي: انتصار تاريخي في"الكيك بوكسينج" بأبوظبي
مثلت ليلة النزال العالمي "ليلة القتال" في ختام منافسات بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين في "سبيس 42 أرينا" بشاطئ الراحة بأبوظبي أمسية لا تُنسى، واختتمت بانتصارات تاريخية.
فاز الإماراتي محمد تويزي بلقب حزام الانتركونتيننتال في فئة فلاي ويت، فيما احتفظ الصربي "نيكولا تودوروفيتش" بلقب العالم في فئة السوبر ميدل ويت بأداء حاسم بالضربة القاضية.
ونظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج البطولة بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج (الواكو برو)، بمشاركة 28 مقاتلاً من 24 دولة، وشهدت 14 نزالاً مثيراً.
وأكد الحدث مكانة أبوظبي كمركز عالمي للرياضات القتالية الاحترافية، حيث استقطب الرياضيين والجمهور من جميع أنحاء العالم ليشهدوا هذا الحدث المثير.
في الحدث الرئيسي، حقق الصربي "تودوروفيتش" فوزاً مذهلاً ليرفع رصيده إلى 28 انتصاراً عالمياً و16 ضربة قاضية، حيث انتصر بالضربة القاضية على الإسباني "جوردي كورونادو" ليحتفظ بلقبه العالمي في فئة السوبر ميدل. وقد عزز أداء "تودوروفيتش" القوي سمعته كأحد أكثر المقاتلين قوة في هذه الرياضة.
وفي الوقت نفسه، أظهر الإماراتي تويزي مهارات وإصراراً استثنائيين، حيث هزم البرتغالي "ريكاردو هيلاريو" في معركة مثيرة من خمس جولات ليُتوّج بلقب حزام الانتركونتيننتال في فئة فلاي ويت.
ويشكل انتصار تويزي إنجازاً كبيراً في رياضة الكيك بوكسينغ في الإمارات، ويبرز قدرة الدولة على تطوير مواهب رياضية من المستوى العالمي.
واحتفل عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بنجاح الحدث:
وقال النيادي: "نحن فخورون بالنجاحات المهمة التي حققتها الفعاليات في آخر بطولات عام 2024 ضمن موسم أجندتنا الحافل والمتنوع في البطولات والبرامج والمبادرات. لم تعرض هذه البطولة مواهب عالمية فحسب، بل أكدت أيضاً سمعة أبوظبي كوجهة رائدة للرياضات القتالية".
"نفخر ونعتز بإهداء فوز محمد تويزي إلى قيادتنا الحكيمة التي تستمر في دعم طموحات الاتحاد بلا حدود. هذا الانتصار يعكس التزامنا المستمر بالتميز، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر في العام القادم".