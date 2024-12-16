محمد تويزي: انتصار تاريخي في"الكيك بوكسينج" بأبوظبي

في الحدث الرئيسي، حقق الصربي "تودوروفيتش" فوزاً مذهلاً ليرفع رصيده إلى 28 انتصاراً عالمياً و16 ضربة قاضية، حيث انتصر بالضربة القاضية على الإسباني "جوردي كورونادو" ليحتفظ بلقبه العالمي في فئة السوبر ميدل. وقد عزز أداء "تودوروفيتش" القوي سمعته كأحد أكثر المقاتلين قوة في هذه الرياضة.