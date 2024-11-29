محمد البلوشي: من كثبان الراشدية إلى بطل العالم في راليات الصحراء

كما قال"كان لديه كل هذه الخطط، وكان هو من قام بكل الترتيبات لكي أكون في الفريق للمشاركة في رالي داكار عام 2012. لذلك، لا أستطيع أن أشكره بما فيه الكفاية".

لا يزال أول سباقاته الستة في رالي داكار يشعره بالقشعريرة.