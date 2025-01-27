"محمدوف" يحتفظ بلقب "بيلاتور"العالمي بعد الفوز بدبي
فاز مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي "عثمان نور محمدوف" في معركة درامية ضد "بول هيوز" ليحتفظ بلقب "بيلاتور" العالمي في الوزن الخفيف في دبي.
وفي معركة متقلبة بين النجمين، نجح "نورمحمدوف" في الحفاظ على هدوئه ليمدد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 19 نزال بنتيجة 47-47، 48-46، 48-46.
وكان "هيوز" يأمل في الاستفادة من فوزه المذهل على "أ. ج. ماكي" في أكتوبر، لكن النجم الأيرلندي فشل في تحقيق ذلك في كوكا كولا أرينا في دبي.
لكن "نورمحمدوف" رفع قبعته لـ"هيوز" تقديراً للنزال الرائع.
وقال "نورمحمدوف": "لقد قلّلت من شأن هذا الرجل. لقد كان خطأ من جانبي ولكنني ما زلت غير مهزوم".
من ناحية أخرى، أبدى "هيوز" أسفه على الفرصة الضائعة في دبي، رغم أنه يأمل في خوض نزال العودة مع منافسه الروسي.
وقال: "اعتقدت حقاً أنني فزت بهذا النزال. كان يتعيّن عليّ أن أبذل جهداً أكبر".
"سنقاتل مرة أخرى، أنا أحترم "عثمان" حقاً، ربما لم أقدّم كل ما لديّ ولكنني لن أفعل ذلك في المرة القادمة. اعتقدت حقاً أنني سأفوز الليلة، أنا محبط. يجب أن نخوض نزال العودة في بلفاست، يجب أن يكون في بلفاست. أعتقد أنني استحقيت هذا. جميع الرجال في داغستان، ستكونون موضع ترحيب في أيرلندا".