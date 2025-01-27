"محمدوف" يحتفظ بلقب "بيلاتور"العالمي بعد الفوز بدبي

"سنقاتل مرة أخرى، أنا أحترم "عثمان" حقاً، ربما لم أقدّم كل ما لديّ ولكنني لن أفعل ذلك في المرة القادمة. اعتقدت حقاً أنني سأفوز الليلة، أنا محبط. يجب أن نخوض نزال العودة في بلفاست، يجب أن يكون في بلفاست. أعتقد أنني استحقيت هذا. جميع الرجال في داغستان، ستكونون موضع ترحيب في أيرلندا".