متزلجة إماراتية من الألعاب الآسيوية الشتوية إلى القمر

وفي حديثها لصحيفة خليج تايمز قبل رحلتها إلى الألعاب في هاربن، قالت أمينة إنها تنسى أحياناً أنها أول امرأة تمثل الإمارات العربية المتحدة في هذه الرياضة. وكان الحماس واضحاً في صوتها، قالت: "أنا فخورة بقدرتي على تمثيل بلدي في هذا الحدث الضخم، وخاصة كوني أول امرأة في الألعاب الآسيوية، وهو إنجاز كبير".