مباراة العمر.. نجمات التنس العالميات يُلهمن طلاب دبي

امتلأ استاد سوق دبي الحرة للتنس بالطاقة والحيوية مع توافد أكثر من 1000 طفل من 20 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لحضور يوم أطفال جي بي مورغان السنوي الذي يمثل تقليدياً بداية أسبوع بطولات رابطة محترفات التنس 1000 في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.
لأكثر من ساعة، خضع طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية لتدريبات مكثفة في الملعب خلال جلسة تدريب فريدة من نوعها مع محترفات رابطة محترفات التنس، حيث اختبروا مهاراتهم وروحهم التنافسية وروحهم الرياضية.
انضمت الأمريكية ديسيراي كراوتشيك والهولندية ديمي شورز إلى ستورم هانتر، المتخصصة السابقة في الزوجي والمصنفة الأولى عالمياً، في الملعب رقم 1 الجديد كلياً داخل منشأة القرهود المشرقة بالشمس.
بدأ الصباح بمواجهة طلاب مختارين وجهاً لوجه في سباق تنس سريع الوتيرة مع هانتر القوية، التي بدت مستمتعة بفرصة التفاعل مع الأطفال.
“كان هذا ممتعاً للغاية،” قالت الأسترالية، التي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة للزوجي المختلط في عام 2022 إلى جانب جون بيرز. “كانت الطاقة لا تُفوّت هناك؛ كان الأمر أشبه باللعب في بيئة مختلفة تماماً. طريقة رائعة لبدء الصباح ونتطلع إلى التفاعل مع الجيل القادم من خلال العديد من الأنشطة المماثلة.”
تولت شورز وكراوتشيك لاحقاً قيادة جلسة مهارات وقدمتا عرضاً مباشراً أمام الحشد الشاب المبتهج.
يجذب نشاط يوم أطفال جي بي مورغان مئات الطلاب كل عام، مما يتيح فرصة حصرية للمتحمسين الصغار للتعلم من بعض أفضل اللاعبين في العالم. وفي حديثه عن الشراكة المستمرة، قال خالد هوب الله، المدير الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جي بي مورغان، إن الشركة “فخورة” بمواصلة رعايتها ليوم أطفال جي بي مورغان في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.
“هدفنا هو إلهام الطلاب الشباب لتجربة إثارة التنس، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وثقتهم داخل وخارج الملعب،” قال. “إنه أمر مجزٍ للغاية أن نرى حماسهم، والصداقات التي يكونونها، والإمكانات التي يمتلكونها ليصبحوا الجيل القادم من مواهب التنس.”