"ماني باكياو"يلتقي عشاق الملاكمة في القرية العالمية
إذا كنت من عشاق أسطورة الملاكمة الفلبينية والسيناتور السابق "ماني باكياو"، فهذه هي فرصتك الذهبية للقاءه شخصياً! استعد لتجربة استثنائية، حيث يمكنك التقاط صورة شخصية معه أو حتى مصافحته بقبضة ودية.
وسيحلّق "باكياو" من مانيلا إلى دبي للقاء محبيه في جلسة تعارف خاصة ستُقام في القرية العالمية بدبي يوم الجمعة، 29 نوفمبر.
سيُقام الحدث على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً. وسيكون الجمهور على موعد مع فرصة لالتقاط الصور مع "ماني باكياو"، والمشاركة في الألعاب، وربما الفوز بجوائز مميزة!
وأوضحت إدارة القرية العالمية أن هناك فرصاً للفوز بباقات تجربة مميزة، تتضمن تذاكر دخول، "بطاقات الروائع" (Wonder Pass)، بالإضافة إلى قسائم للأطعمة والمشروبات، ستُقدم للفائزين المحظوظين خلال الحدث.
تبلغ تكلفة تذكرة الدخول إلى القرية العالمية أيام الجمعة 30 درهماً إماراتياً للشخص الواحد. ومع ذلك، يظل الدخول مجانياً للأطفال دون سن 3 سنوات، وكبار السن فوق 65 عاماً، وأصحاب الهمم.