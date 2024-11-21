"ماني باكياو"يلتقي عشاق الملاكمة في القرية العالمية

سيُقام الحدث على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً. وسيكون الجمهور على موعد مع فرصة لالتقاط الصور مع "ماني باكياو"، والمشاركة في الألعاب، وربما الفوز بجوائز مميزة!