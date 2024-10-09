ماكلروي يعود إلى دبي للفوز بلقبه الخامس في بطولة الجولف
أكد "روري ماكلروي" رسمياً مشاركته في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف 2025، مستهدفاً صنع التاريخ في نادي الإمارات للجولف من 16 إلى 19 يناير.
وبصفته حامل اللقب والمصنف في المرتبة الثالثة عالمياً، صمم على أن يصبح أول لاعب يفوز بكأس دلة الجولف المرموق خمس مرات.
بعد فوزه بالبطولة في أعوام 2009 و 2015 و 2023 و 2024، أصبح ماكلروي قوة مهيمنة في دبي على مر السنين. وقد عززت انتصاراته الرائعة مكانته في بطولة ديزرت كلاسيك، لكن نسخة 2025 تقدم فرصة فريدة، وهي فرصة لتأمين فوزه الثالث على التوالي وترسيخ اسمه في تاريخ البطولة.
وقال اللاعب من أيرلندا الشمالية: "أنا سعيد بالعودة إلى نادي الإمارات للجولف للمشاركة في بطولة عام 2025. أستمتع بمشاركتي في هذه البطولة ومواصلة مسيرتي هنا وإن إضافة لقب خامس سيكون أمراً مميزاً حقاً وطريقة مثالية لبدء عام 2025".
"إن الدعم الذي نحصل عليه في دبي رائع دائماً، حيث أن الملعب مذهل حقاً وبه أجواء رائعة، وأنا أتطلع إلى ما هو دائماً حدث تنافسي."
ستتجه كل الأنظار إلى ماكلروي وهو يسعى إلى صنع التاريخ مرة أخرى على إحدى منصاته المفضلة. ومن خلال الإعلان عن التزامه مرة أخرى ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، سيتصدر ماكلروي قائمة عالمية من المتنافسين في حدث سلسلة رولكس المرموقة ضمن جدول سباق دبي العالمي للجولف لعام 2025، والذي يقدم مجموعة جوائز بقيمة 9 مليون دولار.
واستمتع مشجعو بطولة العام الماضي بنهاية مثيرة، حيث دخل ماكلروي إلى البطولة بفارق عشر ضربات قبل أن يسجل 63 ضربة مذهلة في الجولة الثالثة، مما وضعه في المجموعة النهائية يوم الأحد.
ثم حول تأخره بضربتين إلى تقدم بأربع ضربات قبل ستة حفر من نهاية الجولة النهائية - بما في ذلك تسجيل نتيجة من ضربة واحدة تحت المعدل في الحفرتين الثامنة والتاسعة، وهما من أصعب الحفر في نادي الإمارات للجولف.
وفاز اللاعب من أيرلندا الشمالية بضربة واحدة ورفع كأس دلة الجولف للمرة الرابعة وهو رقم قياسي، متقدماً على الثلاثية التي حققها زميله الفائز بالبطولات الكبرى "إيرني إلس".
وقال "سيمون كوركيل"، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: "نحن سعداء بعودة روري إلى نادي الإمارات للجولف في يناير في بطولة مثيرة أخرى.
ملعب من الطراز العالمي
"وسينضم إلى روري قائمة عالمية من لاعبي الجولف، الذين يتنافسون على تأمين مكانة لهم في قائمة الشرف المتميزة لدينا."
وتعد بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف أقدم بطولة للجولف في منطقة الشرق الأوسط، وستكون بطولة العام المقبل هي النسخة السادسة والثلاثين من البطولة.
وتأسست بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989، وهي بطولة أساسية في جولة موانئ دبي العالمية وجزء من سلسلة رولكس المرموقة، ولعبت دوراً محورياً في تقديم لعبة الجولف إلى الشرق الأوسط وتقديم بعض اللحظات التي لا تنسى لهذه الرياضة.
وحازت بطولة 2025 على اعتماد الاستدامة "GEO Certified®" للعام الثاني على التوالي، بعد أن أصبحت البطولة الوحيدة التي تحصل على هذا الاعتماد في منطقة الشرق الأوسط وفي سلسلة بطولة جولة دي بي ورلد العالمية رولكس.
أكبر عامل جذب
وتعليقاً على أهمية "ماكلروي" في الملعب، قال "كوركيل" لصحيفة خليج تايمز: "من المهم للغاية بالنسبة لروري أن يلعب في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، فهو أكبر عامل جذب في عالم الجولف."
"إن مشاركته ترفع مستويات الإثارة وتخلق ضجة حول أي حدث - سواء بين المشجعين أو وسائل الإعلام، وهو ما له بالطبع تأثير إيجابي من حيث الحضور والمشاركة والتغطية الإعلامية الدولية، وهو أمر رائع للبطولة وشركائها ولدبي نفسها."
وأضاف كوركيل: "إنه يستمر في الإضافة لإرثه الغني في البطولة من خلال جذب بعض من أفضل اللاعبين على هذا الكوكب. على مر السنين، استضافت البطولة أمثال "سيفي باليستيروس" و "فريد كوبلز" و "خوسيه ماريا أولازابال" و "مارك أوميرا" و "إيرني إلس" وبالطبع "تايجر وودز".
حاز "ماكلروي" على لقب البطل في بطولة دبي ديزرت كلاسيك أربع مرات - ويبدو أنه يحب المجيء إلى دبي ونادي الإمارات للغولف!"