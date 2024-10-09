ماكلروي يعود إلى دبي للفوز بلقبه الخامس في بطولة الجولف

أكد "روري ماكلروي" رسمياً مشاركته في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للجولف 2025، مستهدفاً صنع التاريخ في نادي الإمارات للجولف من 16 إلى 19 يناير.

وبصفته حامل اللقب والمصنف في المرتبة الثالثة عالمياً، صمم على أن يصبح أول لاعب يفوز بكأس دلة الجولف المرموق خمس مرات.