ماكلروي يشارك في "دبي ديزرت كلاسيك 2026 "

ستمثل عودة ماكلروي إلى نادي الإمارات للجولف في عام 2026 مرور 20 عامًا على ظهوره الأول في البطولة كهاوٍ في عام 2006. واصل الفوز بلقبه الأول في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا في عام 2009 - وهو أول فوز احترافي له - قبل أن يضيف المزيد من الانتصارات في أعوام 2015 و2023 و2024. وقد حسم هذا النجاح المثير في عام 2024 لقبه الرابع القياسي وأكد ارتباطه الدائم بالبطولة وجماهيرها.