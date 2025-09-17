ماكلروي يشارك في "دبي ديزرت كلاسيك 2026 "

مع احتفاله بعام تاريخي أكمل فيه بطولة جراند سلام في أوغوستا ناشيونال، أكد روري ماكلروي أنه سيعود إلى نادي الإمارات للجولف للمشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026 (22-25 يناير).
ويصل الفائز بخمس بطولات كبرى، والذي يتصدر حالياً تصنيفات "السباق إلى دبي" وسيكون جزءاً من دفاع أوروبا عن كأس رايدر الأسبوع المقبل، إلى دبي سعياً للفوز بكأس دلة للمرة الخامسة في البطولة التي تعتبر على نطاق واسع "البطولة الكبرى في الشرق الأوسط".
وتتعهد نسخة 2026 بتقديم مجموعة كاملة من الإضافات الجديدة والمثيرة لإمتاع المشجعين من جميع الأعمار بيوم لا ينسى، وتعزيز مكانة الحدث كواحدة من المناسبات الرائدة في التقويم الرياضي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ستمثل عودة ماكلروي إلى نادي الإمارات للجولف في عام 2026 مرور 20 عامًا على ظهوره الأول في البطولة كهاوٍ في عام 2006. واصل الفوز بلقبه الأول في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا في عام 2009 - وهو أول فوز احترافي له - قبل أن يضيف المزيد من الانتصارات في أعوام 2015 و2023 و2024. وقد حسم هذا النجاح المثير في عام 2024 لقبه الرابع القياسي وأكد ارتباطه الدائم بالبطولة وجماهيرها.
قال المصنف الثاني عالميًا: "لقد كان عامًا مميزًا للغاية بالنسبة لي، وأنا متحمس لما هو قادم. لطالما كانت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك من بطولاتي المفضلة، وأتطلع بشوق للعودة إلى نادي الإمارات للجولف في يناير. أعتبر دبي موطني الثاني، فالدعم هناك دائمًا رائع، وهي المكان الأمثل لبدء العام".
أعرب سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، عن سعادته بعودة ماكلروي إلى البطولة.
عودة روري هي الانطلاقة المثالية لبطولتنا لعام ٢٠٢٦. لن نعتبر مشاركته أمرًا مفروغًا منه، والترحيب به مجددًا بطلًا للماسترز بعد موسم ربما يكون الأفضل في مسيرته الحافلة بالإنجازات، يعزز مكانة هذه البطولة، كما قال كوركيل.
"مع طرح تذاكر عطلة نهاية الأسبوع بأسعار معقولة، والتزامنا المعزز بالاستدامة، والتركيز بشكل أكبر على العافية والتجارب العائلية والترفيه في تورنامنت تاون، فإننا نجعل من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك ليس فقط واحدة من البطولات الرائعة في جولة موانئ دبي العالمية، ولكن أيضًا أحد أبرز الأحداث الرياضية والاجتماعية التي لا يمكن تفويتها في أجندة دبي الرياضية والاجتماعية."
تدخل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك الآن نسختها السابعة والثلاثين، وتظل أقدم حدث احترافي للجولف في الشرق الأوسط وحدثًا رائدًا في سلسلة رولكس في جولة موانئ دبي العالمية، حيث تجمع بين الرياضة ذات المستوى العالمي والريادة في الاستدامة وتجارب المشجعين التي لا تُنسى.