"ماكلروي"وحلم الفوز ببطولة دبي العالمية للمرة الثالثة

لطالما كان ملعب "إيرث" في "جولف إستيتس" مكاناً محبباً لـ "ماكلروي"، حيث فاز هناك مرتين وتصدر الترتيب النهائي للموسم في أعوام 2012، 2014، 2015، 2022، وأخيراً في 2023. الآن، وهو في سن 35 عاماً، يحتل المركز الثالث من حيث أكثر الانتصارات في "سباق دبي"، بفارق انتصار واحد عن "باليستيروس" وثلاثة عن "كولين مونتغمري".