"ماكلروي"وحلم الفوز ببطولة دبي العالمية للمرة الثالثة
يستعد "روري ماكلروي" للعودة إلى دبي في محاولة للفوز بلقبه الثالث في بطولة "دي بي ورلد تور"، ويسعى لمعادلة الرقم القياسي للأسطورة "سيفي باليستيروس" بالحصول على ستة كؤوس "هاري فاردون".
الحدث الختامي المرتقب لسلسلة "رولكس" لهذا الموسم سيُقام في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر على ملعب "جولف إستيتس" في دبي، ويتوقع أن يشهد ختاماً مثيراً لموسم الجولف.
بدأ ماكلروي، الذي فاز بلقب "سباق دبي" لعام 2023، موسمه 2024 بقوة ؛ خلال الدفاع عن لقبه في بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" في يناير. ومنذ ذلك الحين، حافظ على مكانته بين المراتب الأولى في التصنيف العالمي، حيث حقق المركز الثاني في بطولة "دبي إنفيتيشنال" وقدم أداءً مميزاً في البطولات الكبرى الثلاث الأولى لهذا العام.
لطالما كان ملعب "إيرث" في "جولف إستيتس" مكاناً محبباً لـ "ماكلروي"، حيث فاز هناك مرتين وتصدر الترتيب النهائي للموسم في أعوام 2012، 2014، 2015، 2022، وأخيراً في 2023. الآن، وهو في سن 35 عاماً، يحتل المركز الثالث من حيث أكثر الانتصارات في "سباق دبي"، بفارق انتصار واحد عن "باليستيروس" وثلاثة عن "كولين مونتغمري".
وتقدم اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين فوزاً بسباق "السباق إلى دبي"، بفارق انتصار واحد خلف "باليستيروس" وثلاثة انتصارات خلف "كولين مونتجومري"، حيث يتطلع إلى إضافة لقب أوروبي آخر إلى مسيرته الرائعة بالفعل.
حالياً، يتصدر "ماكلروي" ترتيب "سباق دبي" بالتعاون مع رولكس بفارق 1,554.39 نقطة عن "آدم سكوت". وسيقضي أسبوعين في الإمارات بعد تأكيد مشاركته في بطولة "اتش اس بي سي" في أبوظبي، وهي أولى بطولات "دي بي ورلد تور بلاي أوف"، والتي تشمل أيضاً البطولة النهائية لـ " دي بي ورلد تور" في دبي.
وسوف يجتمع أفضل 70 لاعباً في نهاية فعاليات "باك 9" في "ياس لينكس" في أبوظبي قبل أن ينتقل أفضل 50 لاعباً إلى دبي، مع وصول الموسم الجديد إلى نهايته الدرامية.
وعلق ماكلروي قائلاً: "لطالما كانت المشاركة في بطولة "دي بي ورلد تور" هي ما أتطلع إليه دائماً في نهاية الموسم. دبي مكان مميز بالنسبة لي، وقد حالفني الحظ لتحقيق نجاح كبير هناك. أن تتاح لي فرصة معادلة رقم "سيفي" هو أمر ذو معنى كبير، فقد كان محترفاً في الجولف الأوروبي، وتأثيره على اللعبة العالمية ليس مبالغاً فيه."
وأضاف: "سأقضي بضعة أسابيع مهمة في الشرق الأوسط مع تصفيات بطولة "دي بي ورلد تور"، كما أنني أركز على لعب الجولف ببراعة لأتمكن من المنافسة على المزيد من الألقاب."