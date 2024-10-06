"مارتين جرايل" مستعدة لجائزة سباق الإبحار في دبي

وبدلاً من ذلك، تبحر نحو آفاق جديدة وهي تستعد لظهورها لأول مرة كأول سائقة في SailGP، وهي المسابقة الأكثر إثارة وحماسة في العالم هذا العام. ومن المقرر أن يشهد موسم 2024-2025 انطلاقة مذهلة في ميناء راشد مع سباق جائزة الإمارات دبي الكبرى للإبحار يومي 23 و24 نوفمبر. وسيشهد تنافس 11 فريقًا على المجد عبر سلسلة من الأحداث المبهجة التي تقام في جميع أنحاء العالم.