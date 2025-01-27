"ماتياس هونكالا" يتألق ويفوز ببطولة اتحاد عجمان للجولف
فاز "ماتياس هونكالا" (فنلندا) في القسم الاحترافي الفردي لبطولة عجمان الاتحاد للجولف المكونة من 36 حفرة، والتي تدعمها رابطة لاعبي الجولف المحترفين، والتي أقيمت في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان، الإمارات العربية المتحدة.
وتميزت البطولة بنظام فريد من نوعه، حيث تنافس 30 لاعباً محترفاً على مدار يومين إلى جانب 60 هاوٍ. وضم الحدث محترفي رابطة لاعبي الجولف المحترفين في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المحترفين المدعوين الذين يحظون في الإمارات العربية المتحدة بقاعدة تدريب شتوية لمواسمهم القادمة.
وتولى كل محترف قيادة فريق من ثلاثة لاعبين هواة، حيث لعب المحترفون بكرتهم الخاصة، بينما تنافس الهواة بنظام "سكرامبل درايف" الجماعي.
وقدم هونكالا، 25 عاماً، أداءً مميزاً بعدما سجل مجموعاً قدره 10 ضربات تحت المعدل (67-67، 134) على مدار جولتين، ليفوز بفارق خمس ضربات. وهو الآن لاعب في الدوري الشمالي، وهي جولة تطويرية ضمن النظام العالمي للجولف الاحترافي، وقد أكد أداؤه على إمكاناته المتنامية
تقاسم المركز الثاني برصيد 5 ضربات تحت المعدل كل من المحترفة الكورية الجنوبية آيان تشو (71-68) والفنلندي لوري روسكا (70-69). قدمت تشو، البالغة من العمر 26 عاماً، مهاراتها الثابتة في اللعبة، وهي التي كانت قد فازت بلقب مبتدئة العام في رابطة محترفات الجولف لعام 2019 ولديها أربعة انتصارات في مسيرتها في نفس البطولة.
في فئة الفرق، قاد لوري روسكا فريقه، المكون من "مارك هولمانز"، و"أنطوني بروكلبانك"، و"ليزا بروكلمان"، إلى الفوز بعدما سجلوا 105 و104 نقاط ستابلفورد في جولتين، ليحرزوا مجموعاً قدره 209 نقاط.
وتفوقوا بفارق ضئيل على الفريق الذي قاده المحترف جون مون (كوريا الجنوبية)، الذي حل في المركز الثاني برصيد 206 نقاط، تلاه فريق روبى بوشير (المملكة المتحدة) في المركز الثالث برصيد 203 نقاط.
وعززت البطولة، التي نظمتها دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبرعاية شركة الاتحاد للمياه، مكانة عجمان كمركز رياضي متنام ووجهة سياحية رائدة.
وقد قدم هذا الحدث، الذي أشرف عليه اتحاد الإمارات للجولف وبدعم من رابطة لاعبي الجولف المحترفين في الإمارات، منصة شاملة وتنافسية، وعزز فرص التواصل بين الهواة والمحترفين.
أعرب "كيرين برات"، المسؤول الرسمي في اتحاد الإمارات للجولف والمشرف على بطولة الإمارات للجولف، عن رضاه عن الحدث، قائلاً: "لقد قضينا يومين ناجحين للغاية في بطولة اتحاد عجمان للجولف المكونة من 36 حفرة والتي تدعمها رابطة لاعبي الجولف في الإمارات في نادي الزوراء للجولف واليخوت.
"نتقدم بالشكر إلى دائرة التنمية السياحية في عجمان، والراعي الرئيسي هيئة كهرباء ومياه الاتحاد، والراعي الطبي الداعم - المستشفى السعودي الألماني - عجمان، ونادي الجولف المضيف، وخاصة؛ فيل هندرسون، وأوستن كاهيل والفريق، الذين عرضوا ناديهم الجديد الذي تم تدشينه بشكل جزئي مؤخراً.
"في حفل تقديم الجوائز، تم الإعلان عن حماس الجميع لنسخة 2026 من هذه البطولة الاحترافية والهواة. شكراً لكل من شارك في إنجاح هذا الحدث."
الفريق (نقاط ستابلفورد)
ل. روسكا (محترف، فنلندا)، م. هولمانز، أ. بروكلبانك، ل. بروكلمان – 105، 104 = 209 نقاط
جيه مون (محترف، كوريا الجنوبية)، إس إم تشوي، جي تشوي، إيه كانج – 103، 103 = 206 (عبر العد العكسي)
ر. بوشر (المملكة المتحدة)، جي إم جيراودو، ي. بوشارد، ف. البلوشي – 103، 100 = 203
قسم المحترفين
م. هونكالا (فنلندا) – 67، 67 = 134
T2. أ. تشو (كوريا الجنوبية) – 71، 68 = 139
T2. ل. روسكا (فنلندا) – 70، 69 = 139
سي. ستيل (المملكة المتحدة) – 70، 74 = 144
س. والاني (EGF/تونس) – 71، 74 = 145