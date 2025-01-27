"ماتياس هونكالا" يتألق ويفوز ببطولة اتحاد عجمان للجولف

وقدم هونكالا، 25 عاماً، أداءً مميزاً بعدما سجل مجموعاً قدره 10 ضربات تحت المعدل (67-67، 134) على مدار جولتين، ليفوز بفارق خمس ضربات. وهو الآن لاعب في الدوري الشمالي، وهي جولة تطويرية ضمن النظام العالمي للجولف الاحترافي، وقد أكد أداؤه على إمكاناته المتنامية