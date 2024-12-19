"ماتراكس ريسينغ" يتصدر سباق التحمل 24 ساعة في "دبي كارتدروم"

وأضاف السهلاوي: "شهدت كل فئة منافسة قوية بين السائقين الموهوبين الذين أظهروا قدراتهم على مضمار الكارتينج، وهذا يعكس قوة المنافسة ومدى أهميتها التي لا تقتصر على المنطقة وحدها، بل وصلت إلى جميع أنحاء العالم. كان من الرائع أن نرى العديد من الأشخاص والفرق من مختلف الدول حول العالم يتجهون إلى مضمار الكارتينج في دبي في هذا الحدث البارز، والذي يتماشى مع جهودنا المستمرة لدعم أبطال المستقبل من الموهوبين في رياضة السيارات".