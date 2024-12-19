"ماتراكس ريسينغ" يتصدر سباق التحمل 24 ساعة في "دبي كارتدروم"
قدم فريق "ماتراكس ريسينج" البرتغالي أداءً مثيراً، حيث تغلب على منافسين دوليين ليحقق الانتصار في سباق التحمل القياسي 24 ساعة في دبي كارتدروم ليحصد لقب البطولة.
واصطف 47 فريقاً، وهو أعلى عدد من المشاركين في تاريخ الحدث، على خط الانطلاق في حلبة دبي كارتدروم التابعة لشركة الاتحاد العقارية، مع مشاركة أكثر من 280 سائقاً وتمثيل أكثر من 20 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية وأيرلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقدم فريق "ماتراكس ريسينج" أداء رائعاً خلال السباق ما مكنه من تأكيد تفوقه في المنافسات، بعدما تغلب على فريق "بي إف ريسينج" الذي جاء سائقوه من ألمانيا وبلجيكا وهولندا، والذي حل في المركز الثاني، فيما حل فريق "إيريز برو سويس" السويسري في المركز الثالث.
هذا الفوز جعل فريق "ماتراكس ريسينج" في صدارة ترتيب بطولة دبي كارتدروم للتحمل بعد موسم صعب من أربع جولات، فيما احتل فريق "سوبر درايفر" البلجيكي المركز الثاني متقدماً على فريق "أوراكن رايسينج" الذي مقره في دبي، في المركز الثالث.
تأسست بطولة دبي كارتدروم للتحمل في عام 2005، وأصبحت واحدة من أفضل وأبرز مسابقات الكارتينج الترفيهية في المنطقة، حيث تجتذب مجموعة من الفرق الدولية كل عام. وهي توفر منصة رئيسية لسائقي رياضة السيارات الطموحين للحصول على خبرة تنافسية ورعاية المواهب المحلية.
وقال فيصل السهلاوي مدير عام حلبة دبي أوتودروم: "تعتبر البطولة من المنافسات التي تحظى بقدر أكبر من الأهمية عاماً بعد عام". وأضاف: "استقطب سباق نهاية هذا الأسبوع عدداً قياسياً من الفرق تضم أكثر من 280 سائقاً في 47 سيارة كارت المتنافسة، وأكملوا 1058 لفة وأكثر من 1300 كيلومتر من المنافسة".
وأضاف السهلاوي: "شهدت كل فئة منافسة قوية بين السائقين الموهوبين الذين أظهروا قدراتهم على مضمار الكارتينج، وهذا يعكس قوة المنافسة ومدى أهميتها التي لا تقتصر على المنطقة وحدها، بل وصلت إلى جميع أنحاء العالم. كان من الرائع أن نرى العديد من الأشخاص والفرق من مختلف الدول حول العالم يتجهون إلى مضمار الكارتينج في دبي في هذا الحدث البارز، والذي يتماشى مع جهودنا المستمرة لدعم أبطال المستقبل من الموهوبين في رياضة السيارات".