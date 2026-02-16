"ليلى فرنانديز" و"إيالا" تتصدران المشهد في "تنس دبي"

بعد أسابيع من الضجيج في كافة أنحاء المدينة والترقب المثير، دبت الحياة في أسبوع السيدات ببطولة سوق دبي الحرة للتنس في يومها الافتتاحي، حيث تأهلت اثنتان من اللاعبات المفضلات لدى "الجمهور المحلي" إلى الدور الثاني من بطولة "WTA 1000"، رغم تباين تجاربهما بشكل كبير على الملعب الرئيسي داخل استاد سوق دبي الحرة للتنس.

ومع استقطاب لاعبتين محبوبتين جداً من قبل الجالية الفلبينية المتحمسة في دبي لجمهور ملأ المدرجات تقريباً مساء الأحد، واجهت النجمة الصاعدة ألكسندرا إيالا – التي لا تزال في العشرين من عمرها وهي بالفعل الفلبينية الأعلى تصنيفاً في تاريخ رابطة محترفات التنس (المرتبة 40 عالمياً) – الأمريكية القوية هايلي بابتيست، المصنفة 39 عالمياً.

ورغم أن بابتيست تأهلت للمباراة بصفتها "خاسراً محظوظاً" (Lucky Loser) بعد خسارتها أمام السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا في التصفيات النهائية يوم السبت، إلا أنها بدت ذات بنية قوية مقارنة بإيالا ضئيلة الحجم، والتي تصغرها بأربع سنوات وتخوض أول ظهور لها في دبي.

ومع تحول كل زاوية في الملعب الرئيسي إلى ألوان العلم الفلبيني (الأحمر والأبيض والأزرق)، استمدت إيالا طاقتها فوراً من حماس الاستاد عبر مجموعة من الضربات الرابحة التي نالت إعجاب الجمهور، متمردة على تفوق بابتيست في القوة البدنية. وبعد تبادل كسر الإرسال مبكراً، تحركت إيالا في الملعب بإلهام من الجمهور الصاخب واستولت على الزخم بكسر إرسال منافستها قبل أن تحافظ على إرسالها بهدوء لتنهي المجموعة بنتيجة 6-4.

حافظت بابتيست بشجاعة على إرسالها في الشوط الأول من المجموعة الثانية، قبل أن تجد إيالا نفسها فجأة في الدور الثاني – حيث ستواجه المصنفة الثامنة عالمياً والمصنفة السادسة في دبي – بعد انسحاب اللاعبة الأمريكية المتألمة بسبب إصابة في عضلات البطن اليسرى. ذهل الجمهور المنتظر وساد الصمت لفترة وجيزة، لكن مستويات الضجيج ارتفعت مرة أخرى لتصبح صمّاء بينما كانت الفائزة تخاطب الملعب الرئيسي.

وقالت إيالا: "لا أحد يحب التأهل بهذه الطريقة. بوجودي في الجولات الاحترافية، بدأت أكتشف مدى صعوبة الحفاظ على صحتك البدنية. آمل حقاً أن تتعافى هايلي قريباً".

وبتحويل انتباهها وعاطفتها نحو معجبيها المحبين، أضافت إيالا: "أنا سعيدة للغاية بالتواجد في الدور التالي. هذه البطولة تقدم لي تجارب رائعة، خاصة اللعب أمام أفضل جمهور على الإطلاق. مرحباً بالجميع، مرحباً (كابايانز)! أنا سعيدة جداً بالتقدم للدور القادم".

وفي وقت سابق من بعد الظهر، خاضت الكندية ليلى فرنانديز، المصنفة 27 عالمياً، والروسية لودميلا سامسونوفا، المصنفة في المرتبة 17 عالمياً، مواجهة ملحمية من ثلاث مجموعات استمرت لما يقرب من ثلاث ساعات.

بعد مجموعة أولى متوترة حسمتها سامسونوفا في النهاية بنتيجة 7-5، كافحت فرنانديز – التي تنحدر من أصول فلبينية – في مجموعة ثانية كانت على حد السكين. أطلقت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاماً سلسلة من الضربات الرابحة المتقنة لتتقدم بنتيجة 5-2، قبل أن تعود سامسونوفا وتفوز بثلاثة أشواط متتالية لتستعيد الزخم وتتعادل بنتيجة 5-5. ومع ذلك، لم تكتمل عودة الروسية، حيث حافظت فرنانديز على إرسالها ثم كسرته فوراً لتحسم المجموعة 7-5 وتفرض مجموعة فاصلة.

ومع تقدم فرنانديز بنتيجة 2-0 في بدايات المجموعة الثالثة، وجدت سامسونوفا نفسها فجأة تملك نقطتين لكسر الإرسال وفرصة لاستعادة توازنها في المباراة. لكن فرنانديز، مدعومة بجمهور متحيز احتفل بأصولها الفلبينية، استبسلت في الدفاع. ورغم اضطرارها للركض والقتال للبقاء في النقاط أحياناً، إلا أنها حققت ضربات رابحة تحت الضغط واستفادت بشكل كبير من الأخطاء السهلة المتراكمة لسامسونوفا.

وبثقة كبيرة الآن، اندفعت فرنانديز لتتقدم بنتيجة 5-0 في المجموعة الثالثة، قبل أن تعود سامسونوفا التي لا تستسلم أبداً لتفوز بثلاثة أشواط سريعة متتالية. وأثناء إرسالها للفوز بالمباراة للمرة الثانية، استعادت فرنانديز – التي تمثل كندا – هدوءها لتحافظ على إرسالها وتطيح بالمصنفة الـ 13 في البطولة.

وبعد توقيع العشرات من "الأوتوغرافات" على القبعات والقمصان والكرات والكتيبات التذكارية، سارعت فرنانديز للإشادة بالاستقبال الذي حظيت به من الجماهير في الملعب الرئيسي وحول "قرية التنس" في البطولة.

وقالت المصنفة 27 عالمياً: "بالتأكيد شعرت باختلاف الليلة. أتذكر في العامين الماضيين أنني لعبت مباريات نهارية، وأحياناً كنت أول من يبدأ، لذا لم يكن هناك الكثير من المعجبين. اليوم كان هناك الكثير، ورؤية الكثير من المشجعين يأتون لمشاهدة تنس السيدات يعني الكثير، فهذا يظهر أن الرياضة تنمو، وأنا سعيدة جداً".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تشعر بنوع من ميزة "اللعب على أرضها" في دبي، أضافت: "نعم، في الواقع – نوعاً ما. إنه شعور جميل لأنك تشعر وكأنك في بيتك، وهذا يساعد كثيراً. أحياناً عندما تسافر كثيراً تنسى لماذا تلعب التنس، والجماهير تساعدك دائماً على التذكر. إن الشعور بذلك الدفء والحب والشغف لديهم هو أمر ممتع للغاية".

المباراة الأخيرة في الليلة تحت أضواء الملعب الرئيسي الساطعة شهدت احتياج التشيكية سارة بيجليك، المصنفة 38 عالمياً، لـ 75 دقيقة فقط لتسحق التركية زينب سونمز بنتيجة 6-2 و6-2.

ومن بين مجموعة من المصنفات الأوائل والفائزات السابقات بلقب دبي اللاتي سيلعبن يوم الاثنين، ستواجه البريطانية إيما رادوكانو – وهي مفضلة أخرى لدى جمهور دبي – منافستها الإيطالية المتأهلة من التصفيات إليزابيتا كوكسياريتو على الملعب رقم 2 في تمام الساعة 3 عصراً.

وتشهد النسخة الـ 26 من البطولة السنوية للسيدات، التي تقام في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، مشاركة 16 من أفضل 20 لاعبة مصنفة في العالم و33 من بين أفضل 40 لاعبة.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة سوق دبي الحرة للتنس مملوكة ومنظمة من قبل سوق دبي الحرة وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وسيعقبها بطولة الرجال فئة "ATP 500" السنوية في الفترة من 23 إلى 28 فبراير. تتوفر التذاكر الآن لبطولات عام 2026، بأسعار تبدأ من 65 درهماً.