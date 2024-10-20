ليلة مثيرة في الرياض:"سايبورغ" تنتصر على "لاريسا"

وقد جمع الحدث، الذي أقيم في مسرح الميادين، بعضًا من أكبر الأسماء في عالم القتال. وبجانب المواجهة المرتقبة بين فرانسيس نجانو ورينان فيريرا في فئة الوزن الثقيل، تم الإعلان عن مواجهة سايبورغ ضد باتشيكو باعتبارها لحظة تاريخية في رياضة فنون القتال المختلطة للسيدات، حيث تنافست رياضيتان قويتان في معركة ستحدد في النهاية من سيفوز بفئة وزن الريشة.