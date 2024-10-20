ليلة مثيرة في الرياض:"سايبورغ" تنتصر على "لاريسا"
مع وصول الترقب إلى ذروته لبطولة PFL Super Fights "معركة العمالقة" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استمتع عشاق فنون القتال المختلطة بليلة من المعارك المثيرة عالية المخاطر. ومن بين المباريات الرئيسية، شهدت مواجهة أيقونية بشكل خاص مواجهة الأسطورة "كريس سايبورج" ضد النجمة الصاعدة "لاريسا باتشيكو"، في مباراة مثيرة على بطولة PFL Super Fight للسيدات لوزن الريشة.
وقد جمع الحدث، الذي أقيم في مسرح الميادين، بعضًا من أكبر الأسماء في عالم القتال. وبجانب المواجهة المرتقبة بين فرانسيس نجانو ورينان فيريرا في فئة الوزن الثقيل، تم الإعلان عن مواجهة سايبورغ ضد باتشيكو باعتبارها لحظة تاريخية في رياضة فنون القتال المختلطة للسيدات، حيث تنافست رياضيتان قويتان في معركة ستحدد في النهاية من سيفوز بفئة وزن الريشة.
وضمنت سايبورغ فوزها على لاريسا باتشيكو بقرار إجماعي، حيث أظهرت قوتها الضاربة ومهاراتها المتفوقة في المصارعة طوال المعركة التي استمرت خمس جولات.
انطلقت المباراة بفرض سايبورغ سيطرتها في وقت مبكر، باستخدام ضربات فعّالة وقفل قوي للجسم لاختبار مهارات باتشيكو في المصارعة. أظهرت الجولة الأولى براعة سايبورغ في الضرب، والتي بلغت ذروتها بضربة قوية غيرت مجرى المباراة لصالحها.
ومع تقدم الجولات، وجدت باتشيكو إيقاعها، فسددت بعض الضربات القوية وأظهرت شجاعتها. ومع ذلك، أثبتت مهارات سايبورغ في المصارعة أنها ميزة كبيرة. وشهدت الجولة الرابعة تبادل المقاتلين للضربات القوية، حيث سجلت باتشيكو بعض الضربات القوية.
دخلت سايبورغ، رائدة ورمز في الرياضات القتالية، الحلبة بمسيرة مهنية متألقة بالفعل. بعد فوزها بألقاب في العديد من المنظمات من الدرجة الأولى - UFC وStrikeforce وInvicta وBellator - وصلت المقاتلة البالغة من العمر 39 عامًا إلى الرياض بهدف إضافة حزام PFL Super Fights إلى مجموعتها.
وقبيل المباراة، أعربت عن امتنانها العميق للفرصة والإثارة التي تمثلها المباراة بالنسبة لمسيرتها المهنية.
"أولاً، أود أن أشكر شعب المملكة العربية السعودية. أشعر بقدر كبير من السعادة لوجودي هنا، وأنا متحمسة للقتال. إنها بداية جولتي. سأقاتل من أجل الحزام"، هكذا صرحت سايبورغ في الأيام التي سبقت الحدث.
وعلى الجانب الآخر من القفص، احتضنت لاريسا باتشيكو، التي تصغر سايبورغ بتسع سنوات، دور المرشحة الأضعف بكل عزم وإصرار. وأدركت المقاتلة البرازيلية، التي تركت بصمتها على ساحة فنون القتال المختلطة، حجم الفرصة التي أمامها.
وقال باتشيكو في حدث قبل القتال في الرياض: "هذه هي المعركة التي أردتها. لقد كنت أستعد لهذه اللحظة منذ فترة طويلة".
مع تقدم القتال، أصبح من الواضح أن المرأتين كانتا مستعدتين للحرب. ومع ذلك، كانت خبرة سايبورغ المتفوقة وقوتها الضاربة هي التي تغلبت في النهاية على باتشيكو.
حققت بطولة PFL Super Fights وعدها بتقديم أجواء لا تنسى، واستمرت في رفع مكانة فنون القتال المختلطة على مستوى العالم، وخاصة في المشهد الرياضي المزدهر في المملكة العربية السعودية.