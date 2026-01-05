ليف جولف 2026: انطلاقة تصفيات فلوريدا وطموحات الاعتراف العالمي

مع بداية العام الجديد، تنطلق النسخة الثالثة من بطولة "LIV Golf Promotions" (تصفيات ليف جولف) في الفترة من 8 إلى 11 يناير 2026 في "بلاك دايموند رانش" بولاية فلوريدا، واعدةً ببداية مثيرة لموسم 2026 وعام مشرق ينتظر اللاعبين الساعين وراء فرص تغير مجرى حياتهم.
لقد رفعت "ليف جولف" سقف التوقيات هذا العام، حيث قدمت ثلاث بطاقات تأهل لموسم 2026، وهي فرصة قد تغير حياة المشاركين، وذلك ارتفاعاً من مقعد واحد فقط في حدث الموسم الماضي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية. وسيتنافس ميدان كامل يضم 87 لاعباً على مدار أربعة أيام، مع توسيع ملاعب الموسم الاعتيادي أيضاً من 54 إلى 57 لاعباً.
تعد هذه التغييرات جزءاً من مسعى "ليف جولف" المستمر لإنشاء مسارات نحو الحصول على نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف (OWGR)، وهو الهدف الذي يظل نقطة نقاش مركزية للدوري.
ليف جولف والتصنيف العالمي (OWGR)
يستمر غياب الاتفاق بين "ليف جولف" وسلطات التصنيف العالمي (OWGR) في عام 2026. وصرح رئيس مجلس إدارة التصنيف العالمي، تريفور إيملمان، مؤخراً أن معظم لاعبي "ليف جولف" تتم دعوتهم للمشاركة في الدوري بدلاً من كسب طريقهم من خلال الأداء التقليدي في الجولات، على عكس الجولات الـ 24 الحالية التي تساهم حالياً في تصنيفات "OWGR".
ولم تفلح التعديلات الأخيرة، بما في ذلك التحول إلى بطولات مكونة من 72 حفرة، في التأثير كثيراً على سلطات التصنيف العالمي. علماً بأن العديد من الجولات في منظومة التصنيف العالمي، مثل جولة "Big Easy Development" في جنوب إفريقيا وجولة "MENA" للجولف، تقيم بالفعل أحداثاً من 54 حفرة. ويبدو هذا التغيير رمزياً أكثر، حيث يهدف لربط أحداث "ليف جولف" بالبطولات الكبرى التي ترتكز عليها الأجندة العالمية.
طريق نقاط التصنيف العالمي لا يزال غير مؤكد
متى ستحصل "ليف جولف" على نقاط التصنيف العالمي؟ رُفض الطلب الأصلي للدوري في أواخر عام 2023، مستشهداً بقضايا مثل البداية الجماعية (shotgun starts)، وتغيير اللاعبين، وتنسيقات المنافسة الجماعية، والمسارات غير الواضحة. ومنذ تعيين سكوت أونيل رئيساً تنفيذياً، تمت إعادة تقديم الطلب، والمناقشات لا تزال مستمرة.
ويؤكد إيملمان أن دور التصنيف العالمي هو تكريم الجدارة الرياضية في الجولف الاحترافي، وأن جميع الطلبات، بما في ذلك طلب "ليف جولف"، تتم مراجعتها بإنصاف ونزاهة واتساق.
وبينما تراجعت التصنيفات العالمية لبعض كبار لاعبي الجولف منذ انضمامهم إلى "ليف جولف"، فإن المزيج المتزايد من اللاعبين الشباب والطموحين في الدوري قد يكون له تداعيات على اللعبة بشكل أوسع. إن الاعتراف من قبل التصنيف العالمي من شأنه أن يضمن الاعتراف بأداء المواهب الناشئة بشكل صحيح على الساحة العالمية.
ينطلق موسم "ليف جولف" لعام 2026 رسمياً في نادي الرياض للجولف بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2026، عقب حدث التصفيات في فلوريدا. ومع استمرار مناقشات التصنيف العالمي، ستكون الأشهر الأولى من الموسم محط أنظار اللاعبين والمشجعين وسلطات الجولات على حد سواء.