ليف جولف 2026: انطلاقة تصفيات فلوريدا وطموحات الاعتراف العالمي

ولم تفلح التعديلات الأخيرة، بما في ذلك التحول إلى بطولات مكونة من 72 حفرة، في التأثير كثيراً على سلطات التصنيف العالمي. علماً بأن العديد من الجولات في منظومة التصنيف العالمي، مثل جولة "Big Easy Development" في جنوب إفريقيا وجولة "MENA" للجولف، تقيم بالفعل أحداثاً من 54 حفرة. ويبدو هذا التغيير رمزياً أكثر، حيث يهدف لربط أحداث "ليف جولف" بالبطولات الكبرى التي ترتكز عليها الأجندة العالمية.