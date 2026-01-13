"لويس كلاين" يدافع عن لقب بطولة صحراء دبي للناشئين

يعود البطل المدافع لويس كلاين، البالغ من العمر 16 عامًا، ليختبر نفسه ضد مجموعة قوية من اللاعبين الدوليين. قال كلاين، الذي فاز العام الماضي بفارق ثماني ضربات بجولات 69 و 63 و 69: "أقضي الشتاء الآن بانتظام في دبي مع والدي وألعب معظم جولفي في نادي ذا إلس بدبي. لقد تعافيت من إصابات العام الماضي وأتطلع إلى بعض منافسات الجولف في وقت لاحق من هذا الأسبوع في نادي الإمارات للجولف.