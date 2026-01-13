"لويس كلاين" يدافع عن لقب بطولة صحراء دبي للناشئين

من المقرر أن تنطلق بطولة صحراء دبي للناشئين لعام 2026 في الفترة من الجمعة 16 يناير إلى الأحد 18 يناير في نادي الإمارات للجولف، واعدةً بثلاثة أيام من منافسات الجولف للناشئين في بيئة عالمية المستوى.
تستضيف البطولة شركة فالكون للجولف والاتحاد الإماراتي للجولف (EGF)، وهي مؤهلة للحصول على نقاط WAGR للعام الثاني، مما يمنح لاعبي الجولف الشباب منصة قيمة لعرض مواهبهم.
يعود البطل المدافع لويس كلاين، البالغ من العمر 16 عامًا، ليختبر نفسه ضد مجموعة قوية من اللاعبين الدوليين. قال كلاين، الذي فاز العام الماضي بفارق ثماني ضربات بجولات 69 و 63 و 69: "أقضي الشتاء الآن بانتظام في دبي مع والدي وألعب معظم جولفي في نادي ذا إلس بدبي. لقد تعافيت من إصابات العام الماضي وأتطلع إلى بعض منافسات الجولف في وقت لاحق من هذا الأسبوع في نادي الإمارات للجولف.
"كان أدائي جيدًا، وأرغب في اختبار نفسي ضد مجموعة قوية من اللاعبين وتحديات كل من ملعبي فالدو والمجلس. لا أطيق الانتظار للبدء بينما أستعد لموسم بطولاتي في أوروبا وخارجها."
يضم الملعب المختلط المكون من 64 لاعبًا فتيانًا وفتيات تحت 18 عامًا، بما في ذلك بطلة سريلانكا للسيدات للهواة كايا دالاوايت وألكسندرا فونغ من الولايات المتحدة (إعاقة +5.3).
يمتد التنسيق على مدار ثلاثة أيام: الجولة الأولى في ملعب فالدو تحت الأضواء، والجولة الثانية في ملعب فالدو بمواعيد انطلاق بعد الظهر، والجولة الثالثة في ملعب المجلس، مع تحديد أفضل 30 نتيجة إجمالية بعد 36 حفرة. تم تحديد المسافات بحوالي 6,500 ياردة للفتيان و 5,700 ياردة للفتيات.
مسار للمواهب الشابة
أضاف سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة في بطولة هيرو صحراء دبي الكلاسيكية: "تتعلق بطولة صحراء دبي للناشئين بالفرص – فهي تمنح الفتيان والفتيات حدثًا حقيقيًا يمثل مسارًا مع نقاط WAGR، وبيئة عالمية المستوى، ومجموعة من اللاعبين تزداد عالمية كل عام."
تشمل الجوائز دعوات إلى نهائي سلسلة فالدو الكبرى، ونهائي سلسلة شوبهانكار شارما الكبرى، وتجربة ميدان القيادة في بطولة هيرو صحراء دبي الكلاسيكية، وبدايات جولة كلاتش، مما يوفر نقطة انطلاق للمنافسات النخبوية المستقبلية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.DubaiDesertClassic.com