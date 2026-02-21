لولوة المري.. "رجل حديدي" بقلب امرأة قطرية تكسر حواجز المستحيل

يظل إكمال سباق "الرجل الحديدي" الكامل (Full Ironman) أحد أكبر الطموحات لنخبة الرياضيين؛ فهذه السلسلة الشهيرة من سباقات التحمل للمسافات الطويلة تتطلب من الرياضيين إكمال سباحة لمسافة 3.8 كم، وركوب دراجة لمسافة 180 كم، وركض ماراثون كامل لمسافة 42.2 كم — وكل ذلك في يوم واحد.

الآن، تخيل امرأة عربية تترأس المنافسة جنباً إلى جنب مع الأفضل في العالم في حدث شاق مثل "الرجل الحديدي".

لقد فعلت لولوة المري ذلك — وأكثر؛ فلم تكتفِ المري بأن تصبح أول رياضية قطرية تُكمل تحدي الرجل الحديدي الكامل، بل برزت أيضاً كمصدر قوي للإلهام للنساء العربيات اللاتي يطمحن لترك بصمتهن على الساحة الرياضية العالمية.

وفي 29 أغسطس من هذا العام، ستحتفل المري بالذكرى السنوية الخامسة لإنجازها التاريخي في "الرجل الحديدي"، والذي حققته في مدينة هامبورغ.

ومع ذلك، لا يمكن حصر المري كمجرد نجمة في سباقات الرجل الحديدي؛ فهي رياضية ذات تراث مختلط — حيث أن والدتها من تايلاند — وهي أيضاً متسلقة جبال، ومقدمة برامج رياضية، ومتخصصة في الرعاية الصحية.

وفي مقابلة حصرية مع "خليج تايمز"، فتحت المري قلبها لتتحدث عن كيف أصبحت رمزاً للفخر في الرياضة القطرية.

س: هل يمكنك إخبارنا أين ولدتِ؟

ولدت في تايلاند، ثم انتقلت لاحقاً إلى الدوحة، قطر، لأكون أقرب إلى عائلة والدي. أنا محظوظة للغاية لأنني ولدت في ثقافتين؛ الجانب القطري من والدي والجانب التايلاندي من والدتي.