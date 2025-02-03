"لوري كانتر" يفوز ببطولة البحرين 2025 بعد مواجهة ثلاثية فاصلة
احتفظ "لوري كانتر" بأفضل أداء له حتى اللحظة الأخيرة، حيث هزم "بابلو لارازابال" و"دان براون" في مواجهة فاصلة متوترة ليحصد لقبه الثاني في جولة "دي بي ورلد" في بطولة "بابكو إنرجيز البحرين 2025".
وحقّق الإنجليزي، الذي كان في المنافسة طوال الأسبوع، 69 ضربة مثالية في اليوم الأخير، بما في ذلك ضربة "إيجل" وضربة "بيردي"، لينهي بـ 14 ضربة تحت المعدل ويتقاسم صدارة المجموعة. بدا وكأن "كانتر" قد يخسر بفارق ضئيل، لكن الحظ ابتسم له عندما ارتكب "لارازابال" خطأ في الحفرة الأخيرة، ممّا منح "كانتر" فرصة أخرى.
وقال "كانتر" وهو يتأمل مثابرته طوال الأسبوع: "أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من الصمود هناك. من المؤسف ما حدث لـ"بابلو" (لارازابال)، لكنني سعيد للغاية لأنني تمكنت من الصمود وتحقيق فوز آخر".
كان المضمار مهيئاً لمباراة فاصلة مثيرة، حيث انضم إلى "كانتر" "لارازابال" وابن بلده "دان براون". ولم يهدر "كانتر" الفرصة، حيث أطلق ضربة رائعة في الحفرة الإضافية الأولى، حيث توقفت الكرة لإعداد ضربة "بيردي" قريبة. ولم يرتكب أي خطأ، حيث نجح في تسديد الضربة الفائزة ليضمن الفوز.
وصرّح "كانتر" قائلاً: "كانت الضربتان اللتان قمت بهما في المباراة الفاصلة رائعتين. ثم تعثرت في الأخير، لذا كان من الرائع أن أفوز بثلاثية".
ويأتي فوز "كانتر" بعد عام واحد فقط من فوزه الأول في بطولة أوروبا المفتوحة. وأضاف: "أنا سعيد بالطريقة التي ألعب بها. لقد ركزت بالكامل على محاولة الصعود في التصنيف العالمي"، واضعاً نصب عينيه دخول تصنيف أفضل 50 لاعباً. "سأحصل على بعض النقاط، وليس لدي ّالكثير للدفاع عنه، لذا سأبذل قصارى جهدي للوصول إلى أفضل 50 لاعباً وفتح الفرص التي ستجلبها لي هذه الفرصة".
وتقاسم "لارازابال" و"براون"، اللذان أنهيا بـ 14 ضربة تحت المعدل، المركز الثاني، متفوقين على "مارتن كوفرا"، و"إيفان كانتيرو"، و"ريتشي رامساي"، و"ديفيد بويج".
كانت الجولة الأخيرة لـ"كانتر" مزيجاً من الأداء الثابت والمذهل. فبعد أن بدأ اليوم متأخراً بفارق ضربتين عن الصدارة، نجح في أول خمس حفر قبل أن يزداد الحماس في الحفرة السادسة، حيث سدّد ضربة "إيجل". ثم أعقب ذلك بسبع حفر ناجحة قبل أن يسدد "بيردي" في الحفرة الرابعة عشرة ليتقدم إلى 14 ضربة تحت المعدل.
ورغم عدم تسديده ضربة "بيردي" أخرى في الحفر التسع الأخيرة، ظلّ "كانتر" متماسكاً، منتظراً اللحظة المناسبة عندما تعثر "لارازابال" في الحفرة الثامنة عشرة. وفي المواجهة الفاصلة، أثبت هدوء "كانتر" تحت الضغط أنه كان حاسماً، وفاز الإنجليزي بالكأس، مضيفاً فوزه الثاني في جولة "دي بي ورلد" إلى مسيرته.