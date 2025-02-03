"لوري كانتر" يفوز ببطولة البحرين 2025 بعد مواجهة ثلاثية فاصلة

كانت الجولة الأخيرة لـ"كانتر" مزيجاً من الأداء الثابت والمذهل. فبعد أن بدأ اليوم متأخراً بفارق ضربتين عن الصدارة، نجح في أول خمس حفر قبل أن يزداد الحماس في الحفرة السادسة، حيث سدّد ضربة "إيجل". ثم أعقب ذلك بسبع حفر ناجحة قبل أن يسدد "بيردي" في الحفرة الرابعة عشرة ليتقدم إلى 14 ضربة تحت المعدل.