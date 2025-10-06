لغة كرة السلة توحّد العالم: المشجعون يصفون أبوظبي بـ"واحة" تجلب الناس معاً لسبب إيجابي

بينما كان فريق نيويورك نيكس يواجه فريق فيلادلفيا 76ers على أرض الملعب يوم السبت، كانت قاعة "الاتحاد أرينا" الرائعة تهتز بطاقة مشجعي كرة السلة.

كانت المباراة مجرد لقاء استعراضي للموسم التمهيدي لدوري NBA. بالنسبة للمشجعين العاديين، ربما ألهمهم الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أدريان برودي وهو يتبادل لحظات مرحة مع نجم بوليوود اللامع رانفير سينغ لإنشاء سلسلة من مقاطع "إنستغرام ريلز".

لكن بالنسبة للآخرين، فإن تأثير الأحداث الرياضية العالمية في الإمارات، مثل "مباريات NBA أبوظبي"، هو تأثير أعمق بكثير؛ إذ توفر لهم فرصة رائعة للتلاقي والاتحاد في وقت تكثر فيه الاضطرابات والصراعات في العديد من البلدان.

"من الرائع أن نتحد حول شيء إيجابي"

بالنسبة للمغتربة الأمريكية المقيمة في دبي، ديدا عطاسي، كانت مباراة نيويورك نيكس وفيلادلفيا 76ers أكثر من مجرد معركة بين اللاعبين.

قالت عطاسي: "أنا من واشنطن العاصمة، لكنني أعيش في دبي مع زوجي البريطاني وابنينا. الأحداث الرياضية ضخمة؛ إنها طريقة رائعة للتلاقي، للتوحد حول شيء ما. هذا رائع للمنطقة لأن هناك عنصراً ثقافياً وراء ذلك. من اللطيف جداً أن يتجمع المشجعون ويهتفون لشيء ما، لأن العالم مجنون في هذه الأيام. من الرائع حقاً أن نتحد لسبب إيجابي."

وسافر المواطن المصري إسماعيل من دبي إلى أبوظبي مع مجموعة من المشجعين لحضور المباراة.

وقال إسماعيل: "كمقيم في الإمارات، أشعر بأنني محظوظ للحصول على هذه الفرص لمشاهدة هذه الأحداث الرياضية رفيعة المستوى هنا؛ هذا أمر رائع لهذه المنطقة. الرياضة تجمع الناس معاً، لذا من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من المشجعين القادمين من العديد من البلدان المختلفة وهم يستمتعون بلعبة كرة سلة رائعة."