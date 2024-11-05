"كولسارتس"يستعيد بطاقته لجولة موانئ دبي العالمية بعد أداء مميز في اسكتلندا
في محادثة أجريت مؤخراً مع صحيفة خليج تايمز في "ياس لينكس أبوظبي"، شارك "نيكولاس كولسارتس" تأملاته حول الأسابيع القليلة الماضية التي غيرت حياته حقاً.
وصف لاعب الجولف المحترف البلجيكي، الذي يلعب حالياً في جولة "موانئ دبي العالمية" DP World Tour، لحظة انطلاقته في بطولة "ألفريد دنهيل لينكس" في اسكتلندا الشهر الماضي. حيث احتل المركز الثاني، مما ضمن عودته إلى جولة موانئ دبي العالمية" DP World Tour في عام 2025.
وفيما يلي بعض النقاط البارزة من المقابلة.
"كانت هذه النتيجة بمثابة نقطة تحول بالنسبة لي ولأسرتي. لقد أكسبتني بطاقتي الكاملة للمشاركة في جولة موانئ دبي العالمية لعام 2025، وهو أمر أشعر بالامتنان الشديد له.
لقد سجلت 65 و65 و65 و70 ضربة، وأنهيت المباراة بنتيجة 265 ضربة تحت المعدل، وهو ما ضمن لي الفوز بشيك بقيمة 478,488.38 يورو. لقد كان الأمر مميزاً للغاية.
كان هذا العام هو المرة الأولى التي لم أحمل فيها بطاقتي لمدة 25 عاماً واعتمدت على الدعوات وما إلى ذلك للعب في الجولة.
إن النظر إلى الوراء لمعرفة السبب والكيفية وأشياء أخرى كثيرة أمر مثير للاهتمام بالنسبة لي دائماً - أعتقد أن الضغط قد زال عني. لقد مررت بهذا من قبل في بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2019 في "لو جولف ناشيونال" في باريس - مرة أخرى لم يتبق لي شيء لأحميه. كانت تلك هي النقطة التي أدركت فيها أن مسيرتي المهنية كانت تفلت مني. خرجت فقط للعب - كان الأمر بهذه البساطة.
لم أكن متوتراً، ونمت بشكل جيد في الليلة السابقة في المرتين - لقد حافظت فقط على طريقتي.
اقتباس جميل أحب استخدامه هو: أنا عادة ما أكون جيداً - عندما لا يتوقع أحد مني أي شيء!
لم أمارس لعبة الجولف طيلة الأشهر الأربعة الماضية ـ فقد ذهبنا في إجازة إلى إسبانيا لمدة ستة أسابيع ـ ولم أقم بضرب عصا الجولف. ثم عدت إلى الإمارات العربية المتحدة وقمت بجولة في المدرسة.
لقد لعبت بشكل جيد في بطولة أوميغا الأوروبية للماجستير في كرانس سور سيير، سويسرا، في سبتمبر، وانتهيت في المركز 27.
وصلت إلى اسكتلندا بلا توقعات ولا خبرة حقيقية في لعبة الجولف.
ربما أشعلت في نفسي شرارة صغيرة في سويسرا ـ حيث اعتقدت أنني ما زلت قادراً على لعب هذه اللعبة. وكان التحدي هو: هل سأتمكن من لعبها لمدة 72 ساعة؟
كنت قد خططت بالفعل للقيام بـ 15 أسبوعاً تقريباً في العام المقبل مع دوري المتنامي في البث، وهو ما أستمتع به حقاً. كان كل شيء مهيأ للخطة أ، كان اللعب مع الهواة طوال الأيام الأربعة مريحاً بالنسبة لي. لقد تواصلت مع بعض الرجال اللطفاء حقاً. واصلت لعب الجولف طوال الأسبوع. لطالما أحببت هذا الحدث - اللعب في ثلاثة أماكن استثنائية في كارنوستي وكينجزبارنز وملعب سانت أندروز القديم.
لقد لعبت الجولة النهائية مع تيريل هاتون من "ليف غولف" LIV Golf - كان لدينا كلينا ما نثبته - هو الدخول في تصفيات "جولة موانئ دبي العالمية" DP World Tour والحصول على بعض نقاط ريدير كاب و أوغر OWGR وRyder Cup - وأنا للحصول على بطاقتي وربما الحصول على فوزي الرابع في سيرتي الذاتية في "جولة موانئ دبي العالمية" DP World Tour.
لو أخبرتني في بداية الأسبوع أنني سأحصل على المركز الثاني وأغلق بطاقتي - كنت سآخذها بالطبع!
أدركت عند الحفرة السابعة عشرة بعد ظهر يوم الأحد ما كنت أفعله ـ عندما نظرت إلى لوحة المتصدرين ـ شعرت بالارتياح وأنني قد حجزت بطاقتي بالفعل وأن المنافسة كانت بيني وبين تيريل. كنت على قدم المساواة مع تيريل عند نقطة الانطلاق الأخيرة ـ ولكن هذا لم يحدث.
لذا، بعد مرور 90 دقيقة على توقيع بطاقتي، أدركت أنني كان ينبغي أن أفوز وكان بإمكاني الفوز لو وصلت إلى 30 تحت المعدل - لكنني لا أشعر بأي ندم.
لقد أذهلني رد فعل الجميع. لقد شعرت باستجابة حقيقية من الجميع - كان هناك عاطفة حقيقية من الكثيرين.
كان الانتقال إلى أبو ظبي أيضاً بمثابة تغيير في حياتي، كما ان هذا المكان مناسب تماماً للأسرة. نحن الآن في مكان بجوار الشاطئ - ملاعب الجولف أكثر هدوءاً قليلاً من دبي - ونحن قريبون من بعض المدارس الممتازة. كما يقيم مدربي جيروم ثيونيس هنا أيضاً.
أعمل في قسم التعليق التلفزيوني في منتجع جميرا للجولف وأقوم بأعمال التعليق لصالح شركة "تور للإنتاج" Tour Productions – وأعتقد أنني أستطيع إضافة شخصيتي إلى التغطية. وأحب أن أشير إلى مهاراتي التلفزيونية باعتبارها توصيلاً للمعلومات ذات الصلة!
وعلى صعيد أكثر شخصية، أقوم حالياً بجلسات معالجة في مركز "الدماغ والأداء "Brain & Performance Centre في دبي، طوال الأسبوع أثناء بطولة "موانئ دبي العالمية DP World Tour - وسوف أقوم بخمس جلسات متتالية في الصباح الباكر جداً - لأن ذلك يتناسب مع جدول أعمالي.
"نحن نقيم في منتجع جيه إيه، جبل علي مع طاقم التلفزيون بالكامل - وسأذهب إلى المركز في طريقي إلى العمل. لقد كان الرجال في مركز الدماغ والأداء مفيدين للغاية على مدار العامين الماضيين، وكان ذلك بالتأكيد جزءاً من اللغز الذي ساعدني على العودة إلى المسار الصحيح."
نيكولاس كولسارتس، 41 عاماً، مقيم في الإمارات العربية المتحدة وحقق 10 انتصارات احترافية حول العالم. كما لعب ضمن الفريق الأوروبي الفائز بكأس رايدر 2012 في "المدينة" بالولايات المتحدة. وهو سفير لمركز الدماغ والأداء.