"كولسارتس"يستعيد بطاقته لجولة موانئ دبي العالمية بعد أداء مميز في اسكتلندا

في محادثة أجريت مؤخراً مع صحيفة خليج تايمز في "ياس لينكس أبوظبي"، شارك "نيكولاس كولسارتس" تأملاته حول الأسابيع القليلة الماضية التي غيرت حياته حقاً.

وصف لاعب الجولف المحترف البلجيكي، الذي يلعب حالياً في جولة "موانئ دبي العالمية" DP World Tour، لحظة انطلاقته في بطولة "ألفريد دنهيل لينكس" في اسكتلندا الشهر الماضي. حيث احتل المركز الثاني، مما ضمن عودته إلى جولة موانئ دبي العالمية" DP World Tour في عام 2025.

وفيما يلي بعض النقاط البارزة من المقابلة.