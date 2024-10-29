"كريس سايبورج" لقب خامس واستعداد لجولة دبي
بينما تستعد "كريس سايبورج" للاحتفال بمرور عقدين من التميز في مجال الرياضات القتالية، تواصل المقاتلة البرازيلية الأمريكية البالغة من العمر 39 عاماً حفر اسمها في تاريخ الفنون القتالية المختلطة (MMA) مع كل قتال.
ومع انتصارها الأخير في بطولة "سوبر فايتس" (Super Fights) التابعة لرابطة المقاتلين المحترفين في الرياض بالمملكة العربية السعودية، أضافت لقبها الخامس إلى مسيرتها المهنية، بعد أن هزمت "لاريسا باتشيكو" بقرار إجماعي لتصبح أول بطلة عالمية لوزن الريشة للسيدات في رابطة المقاتلين المحترفين.
ويعزز هذا الفوز مكانة "سايبورج" كواحدة من أعظم المقاتلات على مر العصور، حيث تستعد للمرحلة التالية في "جولتها الأسطورية" في دبي في فبراير 2025.
وكانت رحلة "سايبورج" في عالم الرياضات القتالية أسطورية بكل المقاييس. فبعد فوزها في بطولات "بيلاتور" و "يو إف سي" و "سترايكفورس" و "إنفيكتا" قررت المشاركة في رابطة المحترفين للملاكمة لمواصلة دفع حدودها. وفي سن التاسعة والثلاثين، شكك كثيرون في قدرة "سايبورج" على السيطرة على المستويات العليا في هذه الرياضة، وخاصة في مواجهة نجمة صاعدة مثل "باتشيكو".
وقبل القتال، قالت "سايبورج": "ربما نظروا إلي كالحلقة الأضعف وتوقعوا خسارتي لأن خصمي هي بطلة "بي إف إل"، وأنا من "بيلاتور"... وربما يكون ذلك بسبب عمري. لقد حققت خصمي سبعة انتصارات بالضربة القاضية، بينما أنا الآن في التاسعة والثلاثين من عمري، عجوز شرسة. لكن هذا أمر جيد، استمتع بأن يعتقد الناس أنني الحلقة الأضعف".
معركة الجبابرة في الرياض
كانت الأجواء في حلبة الميادين المهيبة في الرياض بمثابة المسرح لما اعتبره الكثيرون لحظة حاسمة في تاريخ رياضة فنون القتال المختلطة للسيدات في البلاد. ووقفت المخضرمة "سايبورج" في جهة، وفي الجهة الأخرى وقفت "لاريسا باتشيكو"، بطلة "بي إف إل" لمرتين والتي حققت 10 انتصارات متتالية. كانت المخاطر عالية، وكانت المباراة على قدر التوقعات.
بدأت المباراة بتبادل المقاتلتين للكمات قوية في وقت مبكر، ولكن سرعان ما لعبت خبرة "سايبورج" دوراً مهماً. وعلى الرغم من قدرة "باتشيكو" على الصمود، إلا أن قوة "سايبورج" في الضرب وسيطرتها على الأرض أوجدت الفارق. وأوضحت "سايبورج"، التي جاءت للتو من الفوز الكبير: "لقد اكتشفت ما يجب علي القيام به بعد بضع جولات. ساعدتني الخبرة كثيراً - عليك فقط أن تكون ذكياً".
كانت المعركة التي استمرت لخمس جولات شاقة، حيث تبادلت المقاتلتان ركلات الساق وضربات الرأس والإسقاط، مما جعلها واحدة من أكثر المعارك إثارة في تلك الليلة. وبحلول الجولة الأخيرة، كان من الواضح أن سيطرة "سايبورج" قد أكسبتها لقباً تاريخياً آخر. وقد توجها القرار بالإجماع (49-46 في جميع بطاقات النتائج الثلاث) بلقب بطلة العالم الأولى لوزن الريشة للسيدات في رابطة الملاكمة للمحترفين، ومع ذلك، تم كسر تاريخ انتصارات "باتشيكو".
نزال تاريخي
وفي حديثها عن الفوز، أعربت "سايبورج" عن أهمية هذه اللحظة. وقالت: "بالنسبة لي، كانت المعركة في المملكة العربية السعودية حدثاً تاريخياً. لم أتوقع أبداً أن أكون هنا"، في أول معركة كبرى لها في الشرق الأوسط. لم يكن الفوز بلقب "بي إف إل" في الرياض إنجازاً شخصياً فحسب، بل كان أيضاً بمثابة بيان مهم حول المشهد الذي ينمو بسرعة في مجال الرياضات القتالية النسائية في المنطقة.
وأضافت "سايبورج": "أنا سعيدة للغاية بوجودي هنا في المملكة العربية السعودية. إنه أمر مهم للغاية أن النساء يقاتلن هنا للقب البطولة. أريد أن أقول لجميع الفتيات: يمكنكن أن تصبحن بطلات في هذه الرياضة، وفي الحياة. تدربن بجد، وثقن بالله، ويمكنكن تحقيق العظمة".
وأضافت "سايبورج"، إنه رمز للتقدم الذي أحرزته النساء في هذه الرياضة، وخاصة في المناطق التي واجهت فيها الرياضيات المزيد من العقبات، "أنا أقاتل نيابة عن جميع النساء. هذا النصر يمثلهن جميعاً".
ويمتد شغف "سايبورج" إلى ما هو أبعد من المقدر له. فهي تُعرف بجهودها في مجال العمل لتحقيق المساواة في الأجور والفرص للمقاتلات، وتحدثت عن التحديات المستمرة التي تواجهها النساء في الرياضات القتالية. وقالت: "المساواة في الأجور هي أصعب معركة للمقاتلات. فنون القتال المختلطة أفضل من الملاكمة في هذا الصدد، ولكن لا يزال هناك نمو يجب تحقيقه. آمل أن تحفز معارك مثل هذه المزيد من الناس على دعم ومشاهدة معارك النساء، وجذب حشود أكبر".
المحطة التالية: دبي
ورغم أنها حققت الكثير بالفعل، إلا أن "سايبورج" لم تنته بعد. ومع اقتراب عامها العشرين في الرياضات القتالية، فإنها تضع نصب عينيها تحديات جديدة، بدءاً من الدفاع عن لقبها في دبي في فبراير 2025. وأضافت "سايبورج": "أريد القتال أكثر والدفاع عن لقبي. أنا في عامي التاسع عشر، وأتجه إلى العشرين، لذا أريد أن أخوض المزيد من المعارك".
وبينما تستعد "سايبورج" للمشاركة في بطولة دبي في عام 2025، سيشهد عالم فنون القتال المختلطة مرة أخرى عظمة مقاتلة يتجاوز إرثها حدود هذه الرياضة. وتقول البطلة البرازيلية القوية وهي تتطلع إلى ما قد يكون المراحل النهائية من واحدة من أكثر المهن شهرة في تاريخ فنون القتال المختلطة: "كل قتال صعب بالنسبة لي، ولكن هذا اللقب له مكانة خاصة بالنسبة لي لأنني حصلت عليه وأنا أبلغ من العمر 39 عاماً".