"كريس سايبورج" لقب خامس واستعداد لجولة دبي

ويمتد شغف "سايبورج" إلى ما هو أبعد من المقدر له. فهي تُعرف بجهودها في مجال العمل لتحقيق المساواة في الأجور والفرص للمقاتلات، وتحدثت عن التحديات المستمرة التي تواجهها النساء في الرياضات القتالية. وقالت: "المساواة في الأجور هي أصعب معركة للمقاتلات. فنون القتال المختلطة أفضل من الملاكمة في هذا الصدد، ولكن لا يزال هناك نمو يجب تحقيقه. آمل أن تحفز معارك مثل هذه المزيد من الناس على دعم ومشاهدة معارك النساء، وجذب حشود أكبر".