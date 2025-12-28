كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2025

وفي حديثه على المنصة عقب استلام الجائزة، قال رونالدو إن هذا الحفل يظل من المفضلات لديه، مشيراً إلى أن حافزه للأداء لا يزال قوياً بغض النظر عن المكان الذي يلعب فيه. وصرح رونالدو قائلاً: "سيظل تركيزي منصباً على تسجيل الأهداف، والفوز بمزيد من الكؤوس، وتحقيق إنجازات شخصية جديدة".