كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2025

حصل كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط في حفل جوائز "غلوب سوكر" 2025 بدبي مساء الأحد، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الحافلة.
وقد تسلم النجم البرتغالي التكريم في حفل غالا غصّ بالنجوم، وبحضور كبار لاعبي كرة القدم، ورؤساء الأندية، وشخصيات رياضية عالمية.
وفي حديثه على المنصة عقب استلام الجائزة، قال رونالدو إن هذا الحفل يظل من المفضلات لديه، مشيراً إلى أن حافزه للأداء لا يزال قوياً بغض النظر عن المكان الذي يلعب فيه. وصرح رونالدو قائلاً: "سيظل تركيزي منصباً على تسجيل الأهداف، والفوز بمزيد من الكؤوس، وتحقيق إنجازات شخصية جديدة".
تأتي جائزة رونالدو في خضم موسم واصل فيه لعب دور ريادي في المنطقة، ملهماً اللاعبين الشباب وجاذباً الأنظار العالمية إلى كرة القدم في الشرق الأوسط. وعلى المستوى الدولي، يقترب رونالدو من حاجز الـ 1000 هدف، مع وجود أكثر من 950 هدفاً في رصيده بالفعل.