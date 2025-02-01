كريج فانس (TIGC)، أثناء اللعب على ملعبه المحلي، متقدمًا بعد الجولة الأولى بعد 65 نقطة في الافتتاح، في بطولة Trump Dubai Amateur Open.. الصورة مقدمة

رياضة "كريج" و"ألاينا" يتصدران بطولة "ترامب دبي" المفتوحة للهواة 2025 حامل لقب الرجال كريج يسجل 65 نقطة، بينما تتصدر ألينا قسم السيدات بتسجيلها 66 نقطة في التصفيات