"كريج" و"ألاينا" يتصدران بطولة "ترامب دبي" المفتوحة للهواة 2025
سجل "كريج فانس" (TIGC) و"ألاينا رافيك" (EGC) جولتين بنتيجة 65 و66 على التوالي، ليتصدرا قسميهما في بطولة ترامب دبي المفتوحة للهواة 2025، التي أقيمت في نادي ترامب الدولي للجولف، دبي.
وسجل فانس، بطل بطولة ترامب المفتوحة للرجال في عامي 2019 و2023، والذي يلعب بفارق +2، تسع ضربات من 34 و31، مع سبع ضربات طائر وضربة واحدة فقط في الحفرة الثالثة. وهذا جعله في الصدارة بفارق أربع ضربات قبل الجولة النهائية غدًا.
وفي المركز الثاني، برصيد 69 (2 تحت المعدل)، جاء زميله في فريق ترامب "سكوت كارمايكل"، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان كسرا الحد الأقصى الصارم البالغ 71.
"جوناثان سيلفراج" (EGF)، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب الاستحقاق للرجال في EGF 2024-2025، يتقاسم المركز الثالث مع ثلاثة لاعبين آخرين، جميعهم متساوون في مستوى 71.
وفي فئة السيدات، سجلت "رافيك"، التي كانت تلعب على أساس إعاقة +3، 66، لتتقدم بفارق ضربتين على إنتصار ريتش (EGF).
البطلة المدافعة عن اللقب "آويف كيلي" (TIGC) تحتل المركز الرابع بعد جولة افتتاحية بـ 73، بواقع ضربتين فوق المعدل.
أثار رفيق الإعجاب بجولة تضمنت سبعة طيور واثنين من الأخطاء.
يبلغ إجمالي عدد اللاعبين في الميدان 77 لاعبًا: 63 رجلًا و 14 سيدة.
تم اعتماد البطولة من قبل نادي الإمارات للجولف وتعتبر بمثابة جولة تأهيلية لجوائز الاستحقاق الخاصة بالاتحاد الإماراتي للجولف للرجال والسيدات لعام 2024-2025.
تنطلق الجولة الثانية من البطولة في الساعة 6:50 صباحًا، حيث ينطلق متصدرو قسم الرجال في المركز الأخير في الساعة 8:34 صباحًا، بينما سينطلق متصدرو قسم السيدات في الساعة 7:54 صباحًا.
نتائج الجولة الأولى (بار 71)
قسم الرجال:
سي فانس (ترامب إنترناشيونال جي سي، دبي) – 65
س. كارمايكل (TIGC) – 69
ج. سيلفراج (EGF) – 71
دبليو هوانج (نادي الزوراء للغولف واليخوت) – 71
س.دن (نادي الحمراء للجولف، رأس الخيمة) – 71
ن. سلاتر (TIGC) – 71
م. كريج (TFA، عقارات جميرا للجولف) – 72
سي. تومسون (TIGC) – 72
إي. أكرمان (TIGC) – 72
قسم السيدات (بار 72):
أ.رفيق (نادي الإمارات للغولف) – 66
I. Rich (EGF) – 68
س. طفيل (ياس لينكس أبوظبي) – 72
أ. كيلي (TIGC) – 73