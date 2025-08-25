كرة القدم الإماراتية: النصر يتقدم للمركز الثاني بفوز صعب

حقق النصر فوزاً ثميناً على عجمان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.
وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 71 عندما ارتقى البديل عبد الله توريه عالياً ليسجل هدف الفوز برأسية رائعة، ليضمن ثلاث نقاط ثمينة للنصر.
ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما بقي عجمان بلا نقطة في قاع الترتيب.
جاء الشوط الأول متكافئا إلى حد كبير، حيث خلق كل فريق فرصا قليلة لكنهما فشلا في تهديد مرمى المنافس بشكل جدي.
وفي الوقت بدل الضائع، طُرد يوري ماتياس لاعب عجمان بسبب تدخل خطير على شيخنا دومبيا، ليكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين.
في الشوط الثاني، كثّف النصر ضغطه، وظنّ شيخنا دومبيا أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 62، لكنّ هدفه أُلغي بداعي التسلل.
وأهدر المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني فرصتين ذهبيتين متتاليتين، لكن إصرار النصر أتى بثماره عندما نجح توريه في تسجيل الهدف الأول.
وحافظ أصحاب الأرض على صمودهم ليحققوا فوزهم الثاني على التوالي، تاركين عجمان يبحث عن أولى نقاطه في الموسم.
وفي سياق متصل، حقق البطائح فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على خورفكان 2-1 على استاد خالد بن محمد، الأحد.
وبهذه النتيجة حصد البطائح أول ثلاث نقاط له في الموسم، معوضاً هزيمته في المباراة الافتتاحية أمام العين، فيما بقي خورفكان برصيد ثلاث نقاط من فوزه في الجولة الافتتاحية على الجزيرة.
أهدر حامل اللقب شباب الأهلي أولى نقاطه هذا الموسم بعد تعادله بدون أهداف مع الوحدة في مباراة قوية على ملعب آل نهيان.
حقق العين فوزا دراماتيكيا على دبا بنتيجة 3-2، اليوم السبت، بفضل ثلاثة أهداف برأسية، من بينها هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عن طريق الحسين رحمي.
رفع هذا الفوز رصيد العين إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بينما بقي دبا بلا نقاط بعد مباراتين. (مع مدخلات من رابطة المحترفين الإماراتية)