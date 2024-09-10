رياضة
"كاواساكي الإمارات" تدعم بطولة "دي إس بي كيه" بدراجات عالية الأداء
قامت شركة كاواساكي الإمارات /جالاداري باور سبورت بتسليم 10 وحدات من دراجات نينجا عالية الأداء
أعلنت شركة كاواساكي الإمارات /كلداري باور سبورت عن شراكتها الرسمية مع بطولة"دي إس بي كيه" DSBK الشرق الأوسط المرموقة، مما يمثل علامة فارقة في مشهد سباقات الدراجات النارية في المنطقة.
باعتبارها المورد الرسمي، قامت شركة "كاواساكي الإمارات /كلداري باور سبورت" بتسليم 10 وحدات من دراجات Ninja ZX-6R عالية الأداء إلى DSBK لموسم البطولة القادم.
وتشتهر دراجة Kawasaki Ninja ZX-6R بأدائها المتميز على المضمار، ودقة التعامل معها، وتقنيتها المتقدمة، مما يجعلها الخيار الأمثل للسباقات التنافسية.
وقالت شركة كاواساكي الإمارات العربية المتحدة وشركة كلداري باور سبورت في بيان: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول سباقات من الدرجة الأولى لأفضل اللاعبين في هذه الرياضة، ونحن فخورون بدعم نمو سباقات الدراجات النارية في الشرق الأوسط".