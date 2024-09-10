"كاواساكي الإمارات" تدعم بطولة "دي إس بي كيه" بدراجات عالية الأداء

وقالت شركة كاواساكي الإمارات العربية المتحدة وشركة كلداري باور سبورت في بيان: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول سباقات من الدرجة الأولى لأفضل اللاعبين في هذه الرياضة، ونحن فخورون بدعم نمو سباقات الدراجات النارية في الشرق الأوسط".