"كالانداجان" يحقق فوزاً ساحقاً في سباق "كينغ جورج"

أثبت كرنفال دبي للسباقات مرة أخرى أهميته العالمية كنقطة انطلاق لتحقيق النجاح في سباقات النخبة، حيث اقتحم المرشح الفرنسي كالانداجان من الخلف ليفوز بسباق الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس (المجموعة الأولى) المرموق في أسكوت يوم السبت.
بقيادة ميكايل بارزالونا، تفوق كالانداجان بثقة على كالبانا التابعة لجادمونتي وريبيلز رومانس التابعة لجودلفين في الفيرلونج الأخير ليضمن فوزًا دراماتيكيًا في أغلى سباق بريطاني للخيول من جميع الأعمار بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني.
وبذلك أصبح رابع فائز بالسباق من خريجي فرنسا هذا القرن، وحقق انتصارين متتاليين في سباق كينج جورج للمدرب فرانسيس هنري جرافارد، بعد انتصار جالوت العام الماضي.
كما شكل الفوز تعويضاً لكالانداجان الذي جاء في المركز الثاني خلف الياباني دانون ديسايل في سباق دبي شيما كلاسيك (جي 1) الذي أقيم على مضمار ميدان في دبي في وقت سابق من هذا العام، وهو ما أكد على سمعة كرنفال كأس دبي العالمي كأرض اختبار للأبطال العالميين.
الصف والتوقيت
كان المرشح الأوفر حظًا للفوز، ١١-١٠، قد كاد أن يحصد لقب المجموعة الأولى الشهر الماضي بفارق ضئيل عندما تفوق عليه جان بروغيل (الذي احتل المركز الرابع يوم السبت) في كأس التتويج في إبسوم. لكن هذه المرة، كان أداء كالانداجان وتوقيته لا يُنكر.
وانتظر بارزالونا، الفارس الذي احتفظ به جودلفين في فرنسا، تكتيكيا الوقت المناسب في مؤخرة المجموعة المكونة من خمسة خيول بينما حاول رايان مور سرقة السباق من الصدارة على ظهر جان بروغيل في تجديد تكتيكي للغاية للسباق الذي امتد على مسافة 2400 متر.
ولكن مع وجود "ريبيلز رومانس" محاصرًا على السور، وويليام بويك يبحث بشكل يائس عن ضوء النهار، وكالبانا مجبرًا على التحرك على نطاق واسع، وجد بارزالونا ممرًا مثاليًا واستغله لتحقيق نجاحه الأول في المسابقة.
وقال بارزالونا "نحن نعرف جودته، وعلى الرغم من أن الأرض كانت أسرع، إلا أنه واحد من هذه الخيول من الدرجة الأولى".
بمجرد أن رأيتُ "Continuous (الخامس)" إلى جانب جان بروغيل و"Rebel's Romance trap"، شعرتُ بسعادة غامرة. تبعتُ أويسين [مورفي، على كالبانا] وانتظرتُ اللحظة المناسبة.
كما شكل الفوز تعويضاً لكالانداجان الذي جاء في المركز الثاني خلف الياباني دانون ديسايل في سباق دبي شيما كلاسيك (جي 1) الذي تبلغ جوائزه 6 ملايين دولار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما يؤكد دور كرنفال كأس دبي العالمي كأرض اختبار للأبطال العالميين.
رومانسية المتمرد: سوء الحظ في الهزيمة
رغم قلة عدد المشاركين، لم يخلو السباق من الإثارة بالنسبة لـ"ريبلز رومانس"، الحصان النجم المملوك لدبي، وأنجح حصان لجودلفين في التاريخ. فقد حُوصر ابن "دباوي" في معظم السباق على سكة الجري، ولم يتمكن من إيجاد فرصة إلا في الفيرلونغ الأخير.
ولكن على الرغم من أنه قام بتغيير التروس بسهولة، إلا أن ذلك كان قليلاً للغاية ومتأخراً للغاية، ولم يتمكن إلا من تحقيق المركز الثالث بسرعة.
حتى في ظل الهزيمة، لا يزال "رومانس ريبيل" صامدًا، محققًا 18 انتصارًا في مسيرته، منها 14 في سباقات المجموعات و7 في أعلى المستويات. وتمتد انتصاراته المتميزة عبر قارات عديدة، من أمريكا الشمالية وألمانيا إلى هونغ كونغ ودبي، حيث فاز ببطولة دبي شيما كلاسيك 2023.
كان ريبيلز رومانس، المدرب على يد تشارلي أبلبي، يسعى ليصبح خامس فائز بسباق كينغ جورج من تدريب جودلفين، متتبعًا أساطير مثل سوين (1997 و1998)، وديلامي (1999)، ودوين (2004)، وأدايار (2021). ورغم أن سباق ساترداي لم يُسفر عن أي لقب آخر، إلا أن مكانته في تاريخ الإسطبل العريق راسخة منذ زمن طويل.
في هذه الأثناء، أدى فوز كالبانا بمركز الوصيفة الشجاع إلى انخفاض فرصها في الفوز بسباق جائزة قوس النصر، حيث أصبحت الآن 8-1 (من 16-1) لدى معظم مكاتب المراهنات الكبرى. وقد أثبتت المهرة، المملوكة لجودمونتي، والتي يدربها أندرو بالدينج، أنها تستحق مكانًا في أعلى المستويات، وهي تسير بخطى تصاعدية واضحة.
الملك جورج سيصبح أغنى سلالة في المملكة المتحدة
في إعلانٍ تاريخيٍّ صدر يوم السبت، أُكِّد أن سباق "الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس" سيصبح أغنى سباقات بريطانيا في عام ٢٠٢٦، مع زيادة قيمة جوائزه إلى مليوني جنيه إسترليني. يُذكر أن سباق "ميدسمر جروب ١"، الذي أُقيم لأول مرة عام ١٩٥١، لا يزال يُمثل أبرز أحداث موسم سباقات الخيل المسطحة، وقد فاز به خيولٌ عظيمةٌ مثل نيجينسكي، وشيرغار، ودانسينغ بريف، وغاليليو.