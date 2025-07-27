"كالانداجان" يحقق فوزاً ساحقاً في سباق "كينغ جورج"

حتى في ظل الهزيمة، لا يزال "رومانس ريبيل" صامدًا، محققًا 18 انتصارًا في مسيرته، منها 14 في سباقات المجموعات و7 في أعلى المستويات. وتمتد انتصاراته المتميزة عبر قارات عديدة، من أمريكا الشمالية وألمانيا إلى هونغ كونغ ودبي، حيث فاز ببطولة دبي شيما كلاسيك 2023.