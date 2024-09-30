رياضة
كابتن الإمارات محمد وسيم يحقق إنجازاً تاريخياً بتجاوز 2000 نقطة في "تي 20"
محمد وسيم هو ثالث أسرع شخص يصل إلى هذا الإنجاز في بطولات "تي 20"
تجاوز كابتن الإمارات محمد وسيم الـ 2000 نقطة خلال مباراة الفريق الفائز مع ناميبيا في بطولة "تي 20" الدولية، ويبلغ إجمالي رصيده الحالي من النقاط 2066 نقطة في 54 مباراة "تي 20".
محمد وسيم هو ثالث أسرع شخص يصل إلى هذا الإنجاز في بطولات "تي 20" خلف الباكستاني "بابار عزام" و محمد رضوان.
فاز منتخب الإمارات العربية المتحدة على منتخب ناميبيا بفارق 40 نقطة في مباراته الافتتاحية لبطولة "تي 20" التي أقيمت في ويندهوك يوم الأحد.
وسجل وسيم 89 نقطة دون خسارة من 50 كرة حيث نجح منتخب الإمارات في جمع 245 نقطة مقابل نقطتين، وهو أعلى رصيد له في مباريات "تي 20" الدولية.